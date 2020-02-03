Книга «Тайна "Небьюлы"»: издательский проект National Geographic Society
Серия «Академия исследователей» – беллетризованные популярные книги о реальной науке. Это захватывающие сюжеты, которые включают в себя труды настоящих учёных и исследователей – отличный способ заинтересовать детей наукой и чтением сразу, подав невыдуманные факты под приключенческим соусом и с фантастическими специями. Серия выходит в рамках нового проекта АСТ Nonfiction.
Автор саги о приключениях Круза Коронадо – Труди Трует, журналист, репортёр, детская писательница. Труди Трует выпустила более сотни книг для детей и подростков. Первая книга в цикле «Академия исследователей» – «Тайна "Небьюлы"».
Книга основана на реальных научных исследованиях XXI века и стала первым художественным изданием, выпущенным совместно с National Geographic. Написана в жанре фэнтези с элементами научпопа, в лучших традициях Жюля Верна и Джоан Роулинг – сюжет точно не даст заскучать!
Приключения, опасности и захватывающая миссия — все это ждет 12-летнего Круза Коронадо, который едет учиться в Академию Исследователей вместе с 23 сверстниками со всего света. Вместе они готовятся стать новым поколением великих путешественников. Но для Круза все намного серьезнее. Лишь только он приезжает Академию, как дает о себе знать таинственное прошлое его семьи. И теперь могущественная организация угрожает юному исследователю... Интересные занятия, загадочные шифры, новые друзья, путешествия по дополненной реальности — есть от чего потерять голову! Но самый главный вопрос — кто и почему преследует мальчика?
Приобрести книгу можно на сайте издательства АСТ или в магазинах-партнерах.