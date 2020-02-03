Книга «Тайна "Небьюлы"»: издательский проект National Geographic Society

Серия «Академия исследователей» – беллетризованные популярные книги о реальной науке. Это захватывающие сюжеты, которые включают в себя труды настоящих учёных и исследователей – отличный способ заинтересовать детей наукой и чтением сразу, подав невыдуманные факты под приключенческим соусом и с фантастическими специями. Серия выходит в рамках нового проекта АСТ Nonfiction.

Автор саги о приключениях Круза Коронадо – Труди Трует, журналист, репортёр, детская писательница. Труди Трует выпустила более сотни книг для детей и подростков. Первая книга в цикле «Академия исследователей» – «Тайна "Небьюлы"».

Книга основана на реальных научных исследованиях XXI века и стала первым художественным изданием, выпущенным совместно с National Geographic. Написана в жанре фэнтези с элементами научпопа, в лучших традициях Жюля Верна и Джоан Роулинг – сюжет точно не даст заскучать!