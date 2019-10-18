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Калейдоскоп

Коллаж путешественника: как фотографии из поездок превратить в изящный элемент декора

18 октября 2019
Ни одно путешествие не обходится без фотографий.

Нам хочется запечатлеть каждый момент, каждую эмоцию, чтобы потом мысленно возвращаться и переживать приятные воспоминания снова и снова. По возвращении домой фотографии в лучшем случае распечатываются. В худшем — остаются на карте памяти телефона или фотоаппарата.

А что, если их напечатать и сделать креативную композицию для дома? Сделать инсталляцию в уголке небольшой квартиры или украсить целую стену, если позволяет площадь. Так вы сможете нежиться в тёплых воспоминаниях об отдыхе и путешествиях каждый день — или даже мотивировать себя на новые поездки!

Столярная мастерская Миндаль Декор поможет вам разработать фоторамки или элементы декора для любой вашей композиции!

Оценить их работы вы можете в нашей галерее:

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Миндаль Декор
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Миндаль Декор
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Миндаль Декор
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Миндаль Декор
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Миндаль Декор
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Миндаль Декор
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Миндаль Декор
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Миндаль Декор

По всем вопросам с мастерской можно связаться по следующим контактам: Евгения Дефье; тел. 8 (977) 396-79-84; 8 (969) 042-25-45; Столяры 🛠 Плотники: www.almondecor.ru