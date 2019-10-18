Коллаж путешественника: как фотографии из поездок превратить в изящный элемент декора

Нам хочется запечатлеть каждый момент, каждую эмоцию, чтобы потом мысленно возвращаться и переживать приятные воспоминания снова и снова. По возвращении домой фотографии в лучшем случае распечатываются. В худшем — остаются на карте памяти телефона или фотоаппарата.

А что, если их напечатать и сделать креативную композицию для дома? Сделать инсталляцию в уголке небольшой квартиры или украсить целую стену, если позволяет площадь. Так вы сможете нежиться в тёплых воспоминаниях об отдыхе и путешествиях каждый день — или даже мотивировать себя на новые поездки!

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