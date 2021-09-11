Компактная гладильная система Polaris: 3 в 1 для бережного и тщательного отпаривания

Гладильная система компактная и максимально функциональная. В нее входит отпариватель, утюг и гладильная доска. Благодаря мобильности отпариватель сэкономит ваше время — для глаженья больше не нужно раскладывать и переворачивать вещи, их можно приводить в порядок прямо на вешалке.

Кроме того, в комплекте идет ряд полезных аксессуаров: перчатка, приспособления для отпаривания воротников, карманов и манжетов, а также прочная алюминиевая телескопическая стойка с регулируемой высотой от 80 до 150 см. Все это обеспечит вам быстрый, удобный и качественный процесс отпаривания.