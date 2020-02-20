Компания КНАУФ и благотворительный фонд «Старость в радость» подвели итоги акции «Золотые руки. Добрые сердца»

Первыми среди участников проекта, где к началу 2020 года были завершены все ремонтные работы, стали — Копейское отделение временного пребывания пожилых людей и инвалидов (Челябинская область), Усть-Ордынский дом-интернат для престарелых и инвалидов (Иркутская область) и Хабаровский дом-интернат для престарелых и инвалидов.

В Копейском отделении были полностью обновлены стены, установлены новые двери и проведен капитальный ремонт изолятора. В Усть-Ордынском доме-интернате — сделан косметический ремонт жилых комнат, заменены двери и отремонтированы душевые и туалеты. В Хабаровском доме-интернате — установлены новые двери. В остальных домах ремонт продолжается и будет завершен весной 2020 года.

Ремонт в домах престарелых позволит не только создать более комфортные условия для проживания, но и сделает помещения более красивыми, уютными и светлыми, что очень важно для хорошего настроения и самочувствия их жителей. А забота, проявленная участниками акции, даст возможность пожилым людям почувствовать себя нужными и неодинокими.

Благотворительная акция «Золотые руки. Добрые сердца» стала частью большой программы фонда «Старость в радость» — «Уютный дом», главная цель которой — улучшение условий жизни пожилых людей, проживающих в домах престарелых и инвалидов в разных регионах России.