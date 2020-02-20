Компания КНАУФ и благотворительный фонд «Старость в радость» подвели итоги акции «Золотые руки. Добрые сердца»
C 1 ноября 2019 по 19 января 2020 года каждый покупатель КНАУФ-Ротбанд и КНАУФ-Ротбанд Паста Профи мог поучаствовать в проекте по улучшению условий жизни пожилых людей, нуждающихся в помощи. С каждого купленного и зарегистрированного в период проведения акции на специальном сайте продукта под маркой «Ротбанд» компания КНАУФ перечисляла в фонд «Старость в радость» 25 рублей. Собранные средства направлены на проведение ремонта в десяти домах престарелых и инвалидов в разных регионах России. Что именно и каким именно образом отремонтировать определяли в самих социальных учреждениях.
Для проведения всех необходимых ремонтных работ, общая стоимость которых составит 4 500 000 рублей, компания КНАУФ дополнительно передала фонду 3 328 276 рублей из собственных средств.
Все денежные средства были переданы Фонду «Старость в радость» на проведение капитального или косметического ремонта в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, расположенных в десяти регионах России: Вологодской, Архангельской, Тульской, Ростовской, Московской, Челябинской и Иркутской областях, а также в Алтайском и Хабаровском краях и Республике Башкортостан.
«Благодаря участию в акции неравнодушных людей, были собраны средства, которые позволят провести необходимый ремонт зданий и помещений, где проживают подопечные фонда „Старость в радость“. Мы благодарны всем, кто принял участие в проекте — и нашим покупателям, и сотрудникам фонда, и работникам компании КНАУФ, которые также решили поддержать акцию: побывали в социальных учреждениях, помогли организовать праздники для их подопечных к Новому году, продолжают оказывать технические консультации по вопросам ремонта на местах, — каждый вклад ценен, таким образом мы сможем изменить к лучшему условия жизни пожилых людей», — Леонид Лось.
Первыми среди участников проекта, где к началу 2020 года были завершены все ремонтные работы, стали — Копейское отделение временного пребывания пожилых людей и инвалидов (Челябинская область), Усть-Ордынский дом-интернат для престарелых и инвалидов (Иркутская область) и Хабаровский дом-интернат для престарелых и инвалидов.
В Копейском отделении были полностью обновлены стены, установлены новые двери и проведен капитальный ремонт изолятора. В Усть-Ордынском доме-интернате — сделан косметический ремонт жилых комнат, заменены двери и отремонтированы душевые и туалеты. В Хабаровском доме-интернате — установлены новые двери. В остальных домах ремонт продолжается и будет завершен весной 2020 года.
Ремонт в домах престарелых позволит не только создать более комфортные условия для проживания, но и сделает помещения более красивыми, уютными и светлыми, что очень важно для хорошего настроения и самочувствия их жителей. А забота, проявленная участниками акции, даст возможность пожилым людям почувствовать себя нужными и неодинокими.
Благотворительная акция «Золотые руки. Добрые сердца» стала частью большой программы фонда «Старость в радость» — «Уютный дом», главная цель которой — улучшение условий жизни пожилых людей, проживающих в домах престарелых и инвалидов в разных регионах России.