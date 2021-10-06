Кому и как помогает фонд «Важные люди»?

Благотворительные фонды в числе первых приходят на помощь тем, кто в ней нуждается. Они объединяют тех, кому небезразлично чужое горе, и люди, столкнувшиеся с бедой, не понаслышке знают, как важна эта вовремя оказанная помощь. В рамках своей деятельности фонды выступают гарантами честности и прозрачности сборов, содействуют в проведении мероприятий различных уровней и направлений, организуют процесс получения подопечными жизненно важного лечения.
Сегодня мы познакомим вас с одним из таких благотворительных фондов.
Фонд «Важные люди» специализируется на комплексной системной помощи детям с диагнозом спинальная мышечная атрофия. Это заболевание имеет генетическую природу и связано с «поломкой» гена, вследствие чего происходит постепенная атрофия мышц в организме, включая двигательные, глотательные, дыхательные и в итоге сердечную мышцу.
Стоимость лечения и реабилитации немыслимо велика – спасительный укол не зарегистрированного на территории нашей страны препарата Золгенсма, способный остановить прогрессирование болезни, стоит сейчас более 150 миллионов рублей. Для полного восстановления жизненно важных функций организма ребенка после получения лечения необходима качественная, регулярная, высокоэффективная, дорогостоящая реабилитация в специализированных центрах, с использованием индивидуально подобранных технических средств реабилитации. Такие суммы на лечение и реабилитацию не под силу собрать семьям, которых коснулась эта беда. Здесь на помощь приходят благотворительные фонды.
Несмотря на то, что фонду «Важные люди» в октябре исполняется всего лишь год, он уже достиг значительных успехов: оказана помощь подопечным более чем на 335 миллионов рублей, для 15 подопечных закуплены технические средства реабилитации, что обеспечивает более высокий уровень качества их жизни, спасены жизни 10 детей, своевременно получивших необходимое лечение.
Фонд является участником конкурса Президентских грантов Фонда культурных инициатив и планирует реализацию масштабных проектов в области содействия в социализации детей с задержкой двигательного развития, включающих дальнейшее оказание помощи в лечении и реабилитации, а также образовательное направление, инклюзивные процессы для подопечных.
Более подробно с деятельностью фонда и его подопечными можно ознакомиться на сайте.