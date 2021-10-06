Кому и как помогает фонд «Важные люди»?

Благотворительные фонды в числе первых приходят на помощь тем, кто в ней нуждается. Они объединяют тех, кому небезразлично чужое горе, и люди, столкнувшиеся с бедой, не понаслышке знают, как важна эта вовремя оказанная помощь. В рамках своей деятельности фонды выступают гарантами честности и прозрачности сборов, содействуют в проведении мероприятий различных уровней и направлений, организуют процесс получения подопечными жизненно важного лечения.

Сегодня мы познакомим вас с одним из таких благотворительных фондов.

Фонд «Важные люди» специализируется на комплексной системной помощи детям с диагнозом спинальная мышечная атрофия. Это заболевание имеет генетическую природу и связано с «поломкой» гена, вследствие чего происходит постепенная атрофия мышц в организме, включая двигательные, глотательные, дыхательные и в итоге сердечную мышцу.