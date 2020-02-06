Корейская love story – интервью основательницы турагентства Enjoy Korea

Южная Корея — страна контрастов, в которой гармонично сочетается сказочный мир Древнего Востока, футуристичные города будущего и живописная природа! Именно этому и посвящено интервью с Евгенией Волковой, основательницей онлайн турагентства Enjoy Korea. Евгения успела влюбиться в эту страну, будучи еще студенткой, когда Корея не была мейнстримом и плакаты K-pop звезд не висели у каждой школьницы в спальне.

– Как ты попала в Страну утренней свежести?

Я поехала на учебу по обмену и Корея покорила мое сердце. Мне захотелось посетить каждый уголок этой прекрасной страны. Вернувшись домой, я за год выучила корейский язык, и получила грант в Университете Ульсана. Это было полное погружение в корейскую культуру: я отмечала национальные праздники Соллаль и Чхусок вместе с одногруппниками, ходила с подружками в чимджильбан (сауну), а в буддийском храме молилась всем корейским богам, чтобы сдать сессию на отлично.

На каникулах ко мне приезжали друзья из России и я им показывала свои самые любимые места: остров Чеджу, горы Сораксан, атмосферные кафе в Сеуле, деревню ханоков в Кенджу. В какой-то момент времени я поняла, что уже мои корейские друзья советуются со мной куда поехать и что интересного посмотреть в своей же родной стране.