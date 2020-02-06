Корейская love story – интервью основательницы турагентства Enjoy Korea
Южная Корея — страна контрастов, в которой гармонично сочетается сказочный мир Древнего Востока, футуристичные города будущего и живописная природа! Именно этому и посвящено интервью с Евгенией Волковой, основательницей онлайн турагентства Enjoy Korea. Евгения успела влюбиться в эту страну, будучи еще студенткой, когда Корея не была мейнстримом и плакаты K-pop звезд не висели у каждой школьницы в спальне.
– Как ты попала в Страну утренней свежести?
Я поехала на учебу по обмену и Корея покорила мое сердце. Мне захотелось посетить каждый уголок этой прекрасной страны. Вернувшись домой, я за год выучила корейский язык, и получила грант в Университете Ульсана. Это было полное погружение в корейскую культуру: я отмечала национальные праздники Соллаль и Чхусок вместе с одногруппниками, ходила с подружками в чимджильбан (сауну), а в буддийском храме молилась всем корейским богам, чтобы сдать сессию на отлично.
На каникулах ко мне приезжали друзья из России и я им показывала свои самые любимые места: остров Чеджу, горы Сораксан, атмосферные кафе в Сеуле, деревню ханоков в Кенджу. В какой-то момент времени я поняла, что уже мои корейские друзья советуются со мной куда поехать и что интересного посмотреть в своей же родной стране.
– Как ты решилась организовать свой первый тур?
После окончания магистратуры я переехала в Москву, но вскоре поняла, что без кимчи жизнь пресна, и уже через полгода организовала свой первый трип в Сеул с погружением в корейскую культуру: дружной компанией из 14 девчонок целый месяц мы изучали корейский язык, танцевали k-pop, исходили Сеул вдоль и поперек.
– Что было дальше?
Мы добавили экскурсионные туры в разные уголки страны и начали заниматься образовательным консалтингом. Со своим проектом Enjoy Korea я заняла 2-е место на конкурсе корейских стартапов среди иностранцев, призом в котором был офис в центре Сеула. А еще я выступала в корейской телепередаче, как эксперт по путешествиям!
– Когда лучше отправиться в страну Утренней свежести?
Корея прекрасна в любое время года. Весной — это опьяняющая своим ароматом сакура, летом — белоснежные пляжи острова Чеджу, осенью — усыпанные разноцветной листвой улочки исторического центра Сеула, а зимой — горнолыжные курорты с термальными источниками, романтическое рождество и, конечно же, распродажи.
– Какое блюдо корейской кухни ты рекомендуешь попробовать?
Если хотите попробовать что-то аутентичное — это однозначно самгёпсаль — корейское барбекю. Мясо жарится на маленьком гриле прямо на столе. К нему подаются разнообразные закуски, зелень, рис и супы. В наших поездках мы всегда угощаем гостей в день прибытия этим корейским блюдом, и все остаются довольны на 250%.
– Как развивается проект после твоего возвращения из Кореи?
Мне захотелось показать Корею не только любителям K-pop танцев и дорам, но и тем, кто хочет просто провести отпуск в новой для себя стране. Мы постоянно пополняем нашу коллекцию уникальных туров и экскурсий. На нашем сайте вы можете выбрать тур на любой вкус: от образовательной поездки с изучением корейского до пляжного отдыха на острове Чеджу. А также забронировать однодневные экскурсии, мастер-классы, фотосессии, разработку маршрута путешествия и многое другое.
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