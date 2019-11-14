Корейская медицина едет в Москву: 13 клиник примут участие в 10-м Воркшопе МедАНТОР

Корейская медицина уникальна: она сочетает в себе передовые технологии и народные традиции, которые создают необходимый баланс в работе с каждым пациентом. Туристы ценят высокий уровень комфорта, который в Корее является основой оздоровительного процесса: палаты в клиниках похожи на гостиничные номера, а сервис продуман до мелочей. В центрах работают русскоязычные координаторы-переводчики, которые помогают пациентам общаться с медперсоналом, организовывать досуг, бронировать услуги и записываться на прием ко врачу. Во многих клиниках действует система Tax free.

Высококачественный сервис позволил Южной Корее стать одним из лидеров мирового медтуризма и любимым направлением среди россиян. По данным Национальной организации туризма Кореи, в прошлом году прирост российских медицинских туристов составил 9,4% — 27 185 человек обратились за услугами корейских специалистов.

«Поездки россиян по медтуризму составляют почти 10% от числа всех поездок в Корею, и этот турпоток увеличивается с каждым годом. Возрастающий спрос на медуслуги среди иностранных граждан является одним из двигателей для совершенствования корейской медицины. Клиники заинтересованы в увеличении числа пациентов из других стран, в особенности из России, а мы, как национальный туристический офис, — в увеличении турпотока. Поэтому участие ведущих представителей корейских клиник в МедАНТОРе очень важно и необходимо для развития медтуризма этой страны», — Екатерина Лопухина, директор по маркетингу Национальной организации туризма Кореи.