Корейская медицина едет в Москву: 13 клиник примут участие в 10-м Воркшопе МедАНТОР

Корейская медицина уникальна: она сочетает в себе передовые технологии и народные традиции, которые создают необходимый баланс в работе с каждым пациентом. Туристы ценят высокий уровень комфорта, который в Корее является основой оздоровительного процесса: палаты в клиниках похожи на гостиничные номера, а сервис продуман до мелочей. В центрах работают русскоязычные координаторы-переводчики, которые помогают пациентам общаться с медперсоналом, организовывать досуг, бронировать услуги и записываться на прием ко врачу. Во многих клиниках действует система Tax free.
Высококачественный сервис позволил Южной Корее стать одним из лидеров мирового медтуризма и любимым направлением среди россиян. По данным Национальной организации туризма Кореи, в прошлом году прирост российских медицинских туристов составил 9,4% — 27 185 человек обратились за услугами корейских специалистов.
«Поездки россиян по медтуризму составляют почти 10% от числа всех поездок в Корею, и этот турпоток увеличивается с каждым годом. Возрастающий спрос на медуслуги среди иностранных граждан является одним из двигателей для совершенствования корейской медицины. Клиники заинтересованы в увеличении числа пациентов из других стран, в особенности из России, а мы, как национальный туристический офис, — в увеличении турпотока. Поэтому участие ведущих представителей корейских клиник в МедАНТОРе очень важно и необходимо для развития медтуризма этой страны», — Екатерина Лопухина, директор по маркетингу Национальной организации туризма Кореи.
В 2019 году на МедАНТОРе будут представлены 13 известных корейских учреждений, которые ежегодно принимают тысячи иностранных пациентов. В списке участников лидеры в области пластической хирургии — центры JK, View и VIP, где специалисты высшей квалификации безопасно возвращают молодость и красоту, следя за состоянием пациентов круглосуточно при помощи системы мониторинга. Центры славятся исключительным качеством услуг и естественным результатом операций. Особой популярностью пользуются такие направления, как пластика груди, контура лица, глаз и носа, а также пластика морщин.
В Воркшопе примут участие и представители восточной медицины — клиника «Нуга», где помогают повысить иммунитет, избавиться от токсинов и перейти к здоровому образу жизни. Специалисты клиники уверены, что большинство заболеваний вызвано состоянием души человека и среды, в которой он живет.
Среди участников — клиника «Чунг-Анг», которая успешно занимается диагностикой и обследованиями с 1968 года. В 2014 году по указу корейского правительства при клинике был создан первый в стране центр донорства крови. Сегодня клиника обладает не только новейшим медицинским оборудованием (например, серией робота Да-Винчи), но и почетными наградами правительства Кореи за свою деятельность.
На мероприятии также выступят представители многопрофильных клиник Университета Вонгван (провинция Чолла-Пукдо), «Бунданг Чесенг» (Сеул), «Седжон» (г. Инчхон), медицинского центра «Сон» (г. Тэджон), специализированной колопроктологической клиники «Дэханг», компаний по медицинскому туризму ЕМS, МИНГА и EUNOGO.
В 2019 году МедАНТОР пройдет 14 ноября с 9:30 до 17:00 в отеле Ритц-Карлтон по адресу: ул. Тверская, д. 3.