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Корпус решает: почему так важен новый аксессуар для Smartwatch

21 декабря 2021
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Всемирно известный бренд часов и аксессуаров Daniel Wellington входит в новую для себя область, заручившись поддержкой самых востребованных специалистов в сфере IT из LinkedIn, так называемых Tech-fluencers. Daniel Wellington впервые создает корпус для умных часов.

Корпус SmartWatch Switch создан для того, чтобы привнести элегантность в индустрию умных часов. Корпус Switch совместим с часами Apple 6 и SE и выпускается в размерах 40 мм  и 44 мм, в  полностью черном корпусе, в корпусе с деталями оттенка розового золота или с  деталями из нержавеющей стали. Корпус Switch отличается легкостью сборки. Менять цвет корпуса теперь очень легко — это качество придает умным часам статус  универсального аксессуара, делая их столь же подходящими как для важной встречи, так  и для утренней пробежки.

Продажи умных часов растут с каждым годом и ожидается, что эта динамика будет сохраняться. Тем не менее, многие потребители считают, что дизайну умных часов  недостает элегантности. Как знаток часового искусства и неподвластной времени элегантности, Daniel Wellington использовал элементы дизайна  часов Iconic Motion и объединил их с культовыми умными часами Apple. Результатом стал уникальный взгляд бренда на то, как должен выглядеть и ощущаться корпус для умных часов.

«Наш новый чехол для умных часов - инновационный продукт и первый в своей категории. С помощью модели Switch мы хотим придать изысканный вид и без того отличному продукту, чтобы клиентам не приходилось идти на компромисс между стилем и функциональностью», - говорит Лотта Онаджин, директор по маркетингу Daniel Wellington.

Известный своим сотрудничеством с такими громкими именами, как Кендалл Дженнер и Хейли Бибер, для презентации модели Switch  Daniel Wellington решил применить иную стратегию при выборе амбассадоров данного продукта.  На этот раз Daniel Wellington объединился с обычными людьми, работающими в сфере  высоких технологий. Новоиспеченные It-fluencers  стали звездами рекламной кампании Switch, которая была запущена на площадке LinkedIn

Чтобы найти новых звезд, Daniel Wellington разместил в LinkedIn объявление о поиске людей из сферы IT. Чтобы создать ажиотаж перед выпуском продукта, отобранные кандидаты были преобразованы в it-fluencers, их профили в LinkedIn были полностью переделаны, чтобы наиболее точным образом отразить посыл и стилистику новой модели Switch.  

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Поскольку сейчас IT индустрия является одной из самых быстро развивающихся и популярных сфер, было естественным привлечь внимание к продукту именно среди разработчиков, IT экспертов и предпринимателей в сфере финансовых технологий. Они оказались именно той аудиторией, которой мы вдохновлялись при создании модели Switch, которая сама по себе представляет сочетание технологий и внешнего вида. Будучи пионерами в социальных сетях, мы хотели заново изобрести понятие запуска социальных сетей, именно поэтому мы обратились к LinkedIn - платформе с собственной вселенной «звезд», - продолжает Лотта Онаджин, директор по маркетингу Daniel Wellington.
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