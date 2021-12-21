Корпус решает: почему так важен новый аксессуар для Smartwatch

Корпус SmartWatch Switch создан для того, чтобы привнести элегантность в индустрию умных часов. Корпус Switch совместим с часами Apple 6 и SE и выпускается в размерах 40 мм и 44 мм, в полностью черном корпусе, в корпусе с деталями оттенка розового золота или с деталями из нержавеющей стали. Корпус Switch отличается легкостью сборки. Менять цвет корпуса теперь очень легко — это качество придает умным часам статус универсального аксессуара, делая их столь же подходящими как для важной встречи, так и для утренней пробежки.
Продажи умных часов растут с каждым годом и ожидается, что эта динамика будет сохраняться. Тем не менее, многие потребители считают, что дизайну умных часов недостает элегантности. Как знаток часового искусства и неподвластной времени элегантности, Daniel Wellington использовал элементы дизайна часов Iconic Motion и объединил их с культовыми умными часами Apple. Результатом стал уникальный взгляд бренда на то, как должен выглядеть и ощущаться корпус для умных часов.
Известный своим сотрудничеством с такими громкими именами, как Кендалл Дженнер и Хейли Бибер, для презентации модели Switch Daniel Wellington решил применить иную стратегию при выборе амбассадоров данного продукта. На этот раз Daniel Wellington объединился с обычными людьми, работающими в сфере высоких технологий. Новоиспеченные It-fluencers стали звездами рекламной кампании Switch, которая была запущена на площадке LinkedIn.
Чтобы найти новых звезд, Daniel Wellington разместил в LinkedIn объявление о поиске людей из сферы IT. Чтобы создать ажиотаж перед выпуском продукта, отобранные кандидаты были преобразованы в it-fluencers, их профили в LinkedIn были полностью переделаны, чтобы наиболее точным образом отразить посыл и стилистику новой модели Switch.