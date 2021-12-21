Корпус решает: почему так важен новый аксессуар для Smartwatch

Корпус SmartWatch Switch создан для того, чтобы привнести элегантность в индустрию умных часов. Корпус Switch совместим с часами Apple 6 и SE и выпускается в размерах 40 мм и 44 мм, в полностью черном корпусе, в корпусе с деталями оттенка розового золота или с деталями из нержавеющей стали. Корпус Switch отличается легкостью сборки. Менять цвет корпуса теперь очень легко — это качество придает умным часам статус универсального аксессуара, делая их столь же подходящими как для важной встречи, так и для утренней пробежки.

Продажи умных часов растут с каждым годом и ожидается, что эта динамика будет сохраняться. Тем не менее, многие потребители считают, что дизайну умных часов недостает элегантности. Как знаток часового искусства и неподвластной времени элегантности, Daniel Wellington использовал элементы дизайна часов Iconic Motion и объединил их с культовыми умными часами Apple. Результатом стал уникальный взгляд бренда на то, как должен выглядеть и ощущаться корпус для умных часов.