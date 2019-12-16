Путешествие по долине гейзеров: за рулем Subaru в Исландии

Оказавшись на другом континенте в стране, про красоту, уникальность и непредсказуемость природы которой все как минимум хоть раз слышали, невольно думаешь о том, что же ждет тебя в итоге: желание вновь вернуться или забыть эту поездку как страшный сон. На старте нашего путешествия из Рейкьявика утром, после пятичасового перелета и долгого досмотра вещей на границе, кажется, что, какими бы ни были окружающие пейзажи, ничто не сможет тебя удивить и вдохновить на подвиги. А уж тем более, если даже погода в самом начале поездки совсем не торопилась нас радовать: небо сначала заволокло тучами, а потом заморосил мелкий дождь. Неудивительно, нас ведь предупреждали о том, что погода в Исландии капризна и мрачна.
Привыкнуть к полному отсутствию ночи, сложно выговариваемым названиям населенных пунктов и космическим ценам за все время поездки так и не удалось. Но выглянувшее из-за туч солнце, синее-синее небо без единого облака и плюс 16 за бортом как будто вдохнули в нас свежие силы, вооружившись которыми за рулем Subaru XV мы пустились в путь к геотермальной зоне Селтун.
Советы заядлых путешественников обязательно передвигаться по Исландии на автомобиле, желательно полноприводном, оправдались буквально в первые же минуты пути. Без высокого и проходимого кроссовера добраться до исландских красот не то, что сложно – невозможно. И с этим каждый из трех предоставленных нам для тест-драйва кроссоверов Subaru справился на все сто. Причем без какой либо дополнительной специальной подготовки. Так, самый компактный из всех – Subaru XV в недавно представленной специальной версии Tokyo – без труда и наравне со своими старшими братьями преодолевал грунтовые дороги, сыпучие горные подъемы, каменистые тропы и даже пересекал горные реки.
Subaru XV
Ярко-красный кузов нашего Subaru XV Tokyo настолько эффектно смотрелся на фоне «марсианских» пейзажей, что было крайне сложно не останавливаться буквально каждые пять минут ради уникальных фотографий для заставки на компьютер или для обложки профиля в Instagram. Наш автомобиль, кроме уже привычного для Subaru XV оснащения, радовал глаз приятными мелочами, характерными только для данной спецверсии: вышивкой на подголовниках передних сидений, эффектными алюминиевыми накладками на бамперах и порогах и шильдиком Tokyo на кузове.
Безусловно, порадовал безупречный звук аудиосистемы Harman JBL с десятью динамиками. Хотя, когда за окном Исландия, больше обращаешь внимание на отличную обзорность и работу электронных помощников, а также на ту легкость, с которой автомобиль шустро преодолевает новые преграды и препятствия. Об электронных помощниках чуть позже, благо, ими оснащен не только Subaru XV, но и Forester, и Outback. А наш черед их тестировать еще не настал.
К середине дня мы добрались до зоны Селтун. Именно здесь еще больше ловишь себя на мысли о том, что оказался на другой планете: пахнет серой, повсюду разноцветные и разнофактурные горные породы и буйство красок. А еще тут постоянно что-то дымится и бурлит. Именно геотермальные источники и риолитовые склоны с оттенками красного, зеленого и даже розового еще раз убеждают в том, что мы попали в другую Солнечную систему и из-за холма вот-вот появится какое-то инопланетное существо.
Subaru Forester
Утро следующего дня встречаем уже за рулем Forester. Нас ждет долгий перегон по сложным участкам. А значит, настало время вспомнить про знаменитую разработку Subaru – систему помощи водителю EyeSight. Безусловно, она представлена на всех тестируемых в нашей поездке кроссоверах, но всерьез испытать ее мы решили именно на Forester. Если попытаться описать ее функционал простым языком, то это пара дополнительных глаз, которая сильно упрощает жизнь водителя. Так, передвигаясь в колонне из нескольких автомобилей, система помогала удерживать автомобиль в полосе, а также поддерживать заданную скорость и дистанцию до впереди идущего автомобиля. Все это позволило расслабиться при езде за рулем по незнакомой местности и больше внимания уделить красотам за бортом.
На третий день настала очередь провести за рулем самого вместительного Subaru – универсала Subaru Outback.
Subaru Outback
Поездка на нем для знакомства с одним из самых впечатляющих водопадов Исландии Сельяландсфосс позволила нам протестировать еще одну разработку инженеров Subaru – систему помощи при движении по бездорожью Х-Mode. Доступная в том числе и на Forester, в дороге до Долины водопадов, когда порой приходилось не только преодолевать сложные грунтовые участки, но и пересекать горные реки, система сама помогала регулировать параметры работы двигателя и коробки, а также систему полного привода и динамической стабилизации. В итоге, все участки были пройдены без каких-либо нареканий и пауз, и у нас осталось достаточно времени на то, чтобы полюбоваться 60-метровым водным потоком, который так часто используют на открытках и календарях.
Всего лишь за три дня, задействовав в полной мере проходимые возможности автомобилей Subaru, мы смогли преодолеть тысячи километров и увидеть Исландию именно ту, которую изображают на фотографиях и в видеорепортажах: с горными плато, белоснежными ледниками, лавовыми полями и черными, покрытыми вулканическим песком, пляжами. Сложно, конечно, поверить, но все эти необыкновенные ландшафты уместились на весьма компактной территории Исландии. Уезжая домой, каждый из нас уже планировал сюда вернуться.