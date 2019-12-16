Путешествие по долине гейзеров: за рулем Subaru в Исландии

Оказавшись на другом континенте в стране, про красоту, уникальность и непредсказуемость природы которой все как минимум хоть раз слышали, невольно думаешь о том, что же ждет тебя в итоге: желание вновь вернуться или забыть эту поездку как страшный сон. На старте нашего путешествия из Рейкьявика утром, после пятичасового перелета и долгого досмотра вещей на границе, кажется, что, какими бы ни были окружающие пейзажи, ничто не сможет тебя удивить и вдохновить на подвиги. А уж тем более, если даже погода в самом начале поездки совсем не торопилась нас радовать: небо сначала заволокло тучами, а потом заморосил мелкий дождь. Неудивительно, нас ведь предупреждали о том, что погода в Исландии капризна и мрачна.

Привыкнуть к полному отсутствию ночи, сложно выговариваемым названиям населенных пунктов и космическим ценам за все время поездки так и не удалось. Но выглянувшее из-за туч солнце, синее-синее небо без единого облака и плюс 16 за бортом как будто вдохнули в нас свежие силы, вооружившись которыми за рулем Subaru XV мы пустились в путь к геотермальной зоне Селтун.