Космический запуск: Rexaline презентовал инновационную разработку под куполом Московского Планетария

Под звездным куполом, среди метеоритов и глобусов Солнечной системы Мария Варчу рассказала о философии бренда, существующих линиях и поделилась секретом, почему результаты исследований новинки столь эффективны.*

«В составе эссенции содержится редкий вулканический минерал, существующий лишь на нескольких островах нашей планеты, Луне и Марсе», — пояснила Мария. Именно поэтому презентация прошла в особенном для города пространстве — Московском Планетарии, которому в этом году исполняется 90 лет. «Однажды я проснулась и, посмотрев на себя в зеркало, увидела в отражении очень уставшее лицо. Тогда я пришла в наш отдел маркетинга и сказала: можем ли мы сделать продукт, который моментально сможет это исправить? И мы начали долгий процесс создания этого инновационного средства», — поделилась историей создания HYDRA 3D Big Bang Мария Варчу.

В чем же уникальность новой эссенции HYDRA 3D Big Bang?

Оливин – редкий вулканический минерал. Благодаря квинтэссенции вулканической энергии, насыщенной железом и магнием, этот компонент повышает способность клеток адаптироваться к стрессу и усталости, ускоряет обновление клеток, мгновенно выравнивая линии и обеспечивая сияние.

Инновационный Rexaline-комплекс — дуэт гиалуроновой кислоты: высокомолекулярной и фрагментированной. Такое сочетание обеспечивает интенсивное увлажнение от поверхности кожи до самой глубокой части эпидермиса и усиленный антивозрастной эффект.

*Упругость +71% на основе результатов прикладного тестирования средства 23 женщинами в течение 28 дней. Сияние 81%, ровный тон 84% — на основе результатов тестирования средства 32 женщинами в течение 28 дней.