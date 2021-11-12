Kraft Heinz создала кетчуп из томатов, выращенных в условиях, приближенных к марсианским
Kraft Heinz представляет первый в истории кетчуп, созданный в условиях, имитирующих марсианские, — лимитированную серию космического кетчупа Marz. Совместно с командой астробиологов из Космического института Олдрина компания вырастила томаты в почве, максимально приближенной по составу к грунту красной планеты.
Цель проекта заключалась не только в стремлении произвести качественные томаты для уникальной линейки кетчупа, но и найти новые способы их выращивания на Земле и за её пределами — чтобы и дома, и при освоении новых планет путешественники будущего могли насладиться любимым вкусом кетчупа Heinz.
Для эксперимента была построена теплица «Красный дом». В ней были смоделированы условия, с которыми столкнутся люди при выращивании урожая на Марсе, — от особенностей освещения и температуры до типа грунта. В результате удалось вырастить несколько тысяч помидоров, из которых и была создана партия кетчупа Marz. Первая бутылочка нового кетчупа отправилась в космос за пределы земной атмосферы: она побывала на высоте 37 000 метров при температуре −70 °C и вернулась на Землю.
Первый в истории эксперимент по производству «марсианских» помидоров длился 2 года. В нём приняли участие специалисты Kraft Heinz — эксперты в анализе сложных почвенно-климатических условий, выборе семян и внедрении передовых технологий для развития сельскохозяйственных культур — и ведущие учёные Космического института Олдрина при Технологическом институте Флориды.
«Для начала мы проанализировали почву Марса, затем подобрали четыре вида семян для выращивания томатов — и два из них идеально подошли. В результате у нас получилось собрать большой урожай и создать космический кетчуп, — рассказала Кристина Кенз, директор по развитию международного бизнеса Kraft Heinz, — Вот уже более 100 лет мы сотрудничаем с Космическим институтом Олдрина. За это время нам удалось поработать с лучшими учёными и усилить нашу экспертизу в выращивании культур на почве другой планеты, а также узнать больше о нашей. Кроме того, этот эксперимент поможет найти решение одной из глобальных проблем — деградации земель».
Команда учёных из Космического института Олдрина во главе с доктором наук Эндрю Палмером опубликовала статью, в которой подробно описала ход эксперимента. Сначала исследователи протестировали семена в «красной» теплице, чтобы проверить, насколько марсианский грунт пригоден для растениеводства. И, как только были найдены подходящие виды саженцев, высадили томаты. Эксперимент стал одним из крупнейших «марсианских» проектов, в ходе которого учёные создали уникальную теплицу для имитации условий красной планеты.
«Большинство проводившихся исследований, направленных на поиск способов выращивания саженцев на „красной“ планете, были краткосрочными. Сейчас мы впервые изучили возможности выращивания плодоовощных культур на Марсе в течение длительного времени. В этом и заключается уникальность проекта. Нам удалось достичь невероятных результатов: получить урожай томатов высочайшего качества, из которого был произведён легендарный кетчуп Heinz», — прокомментировал Эндрю Палмер.
Кетчуп Heinz популярен не только на Земле. После проверки учёными-диетологами в 1999 году NASA одобрило томатный кетчуп для использования на борту Международной Космической Станции, и астронавты уже много лет наслаждаются этим вкусом за пределами нашей планеты. Одним из поклонников кетчупа является Майк Массимино — бывший астронавт NASA, профессор машиностроения, у которого за плечами два космических полёта и четыре выхода в открытый космос, первый человек, сделавший запись в микроблоге Twitter во время полёта.
Узнать больше подробностей о необычном проекте можно в первой из трёх статей доктора Палмера и команды Космического института Олдрина.