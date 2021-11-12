Kraft Heinz создала кетчуп из томатов, выращенных в условиях, приближенных к марсианским

Kraft Heinz представляет первый в истории кетчуп, созданный в условиях, имитирующих марсианские, — лимитированную серию космического кетчупа Marz. Совместно с командой астробиологов из Космического института Олдрина компания вырастила томаты в почве, максимально приближенной по составу к грунту красной планеты.

Цель проекта заключалась не только в стремлении произвести качественные томаты для уникальной линейки кетчупа, но и найти новые способы их выращивания на Земле и за её пределами — чтобы и дома, и при освоении новых планет путешественники будущего могли насладиться любимым вкусом кетчупа Heinz.

Для эксперимента была построена теплица «Красный дом». В ней были смоделированы условия, с которыми столкнутся люди при выращивании урожая на Марсе, — от особенностей освещения и температуры до типа грунта. В результате удалось вырастить несколько тысяч помидоров, из которых и была создана партия кетчупа Marz. Первая бутылочка нового кетчупа отправилась в космос за пределы земной атмосферы: она побывала на высоте 37 000 метров при температуре −70 °C и вернулась на Землю.

Первый в истории эксперимент по производству «марсианских» помидоров длился 2 года. В нём приняли участие специалисты Kraft Heinz — эксперты в анализе сложных почвенно-климатических условий, выборе семян и внедрении передовых технологий для развития сельскохозяйственных культур — и ведущие учёные Космического института Олдрина при Технологическом институте Флориды.