Красивые и опасные: месяц больших кошек возвращается!

Реально ли за один месяц побывать в Африке, Сибири, Таиланде, понаблюдать за судьбами гепардов, львов, тигров и других диких кошек? Абсолютно реально, ведь на телеканале National Geographic Wild на медиасервисе MEGOGO уже 5 февраля начинается «Месяц больших кошек». Каждые выходные в 20:00 зрителей будут ждать захватывающие документальные фильмы о жизни этих невероятных существ.

«Месяц Больших Кошек» — это ежегодный цикл программ телеканала National Geographic Wild, благодаря которому можно совершить уникальное путешествие по разным уголкам планеты и стать свидетелем эпической борьбы за выживание этих величественных существ.

В течение всего февраля по выходным будут показываться хиты канала, а также совершенно новые документальные картины «Судьба гепарда», «Дикие тигры России», «Дикие кошки Таиланда» и «Обитатели тени», которые раскроют представителей кошачьего вида с новой стороны.



События фильма «Судьба гепарда» разворачиваются в Кении, где авторы следят за жизнью самки гепарда по имени Иммани, которая защищает своих четырех детенышей от взрослых сородичей и других хищников.

В проекте «Дикие тигры России» центральным персонажем стал тигренок, родившийся в заповеднике на Дальнем Востоке. Фильм покажет целый год из жизни молодого хищника, который ищет свой собственный путь в мире бескрайних лесов.

«Дикие кошки Таиланда» перенесут зрителя в самый центр джунглей, где скрываются последние представители тайских диких кошек. Однако они не единственные жители местной фауны, за свое место им приходится бороться с дымчатым леопардом, азиатской кошкой-рыболовом и тигром.



В Африке балом правят леопарды, львы и гепарды, но это далеко не все кошачьи, которых там можно встретить. Картина «Обитатели тени» расскажет о сервалах, каракалах и черноногих кошках, за чьими жизнями не менее интересно наблюдать.

Полюбоваться на грацию больших кошек, познакомиться с фауной, в которой им приходится бороться за собственное выживание, можно, просто включив телеканал National Geographic Wild на медиасервисе MEGOGO. Увлекательные путешествия в мир диких кошек начнутся 5 февраля и будут проходить каждые выходные в 20:00 в течение всего месяца.