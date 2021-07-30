Крупнейшие землетрясения ХХ и ХХI веков

Мессинское землетрясение (Италия, 28 декабря 1908 года). Магнитуда от 7,2 до 7,5. Цунами высотой до 6–12 м

Эпицентр крупнейшего в Европе землетрясения располагался в Мессинском проливе между Сицилией и Апеннинским полуостровом. Были разрушены города Мессина, Реджо-Калабрия, Палми и около 20 населенных пунктов. Погибло 72 тысячи человек.

Хаюаньское землетрясение (Китай, 16 декабря 1920 года). Магнитуда 7,8.

Эпицентр находился в уезде Хайюань провинции Ганьсу, Оползни и обвалы, гигантские провалы и трещины привели к разрушениям на площади в 67,5 тыс км2. Погибло 200–240 тыс. человек.

«Великое землетрясение Канто» (Япония, 1 сентября 1923 года). Магнитуда 7,9. Цунами высотой до 12 м

Эпицентр располагался в море в 90 км к юго-западу от Токио. Разрушениям подверглись также Иокогама, Ёкосука. Всего погибло 143 тысяч и пропали без вести 542 тысячи человек. сгорело 694 тысячи жилищ. Убытки оценивались в 4,5 млрд. долларов США.

Ашхабадское землетрясение (Туркмения, 5 октября 1948 года). Магнитуда 7,3.

Разрушены почти все постройки Ашхабада – столицы Туркменской ССР, городов Батир и Безмен. Погибло 176 тысяч жителей республики.

Чемботейское землетрясение (Перу, 31 мая 1970 года). Магнитуда 7,9.

Эпицентр находился в Тихом океане в Перуанско-Чилийском глубоководном желобе. Сорвавшийся с горы Уаскаран (высота 6768 м) ледник и сель разрушили города Юнгай, Караз и Ранраирка. Погибло и пропало без вести около 70 тысяч человек. Травмировано 157 тысяч человек. Осталось без крова 800 тысяч человек. Ущерб составил 260 млн долларов США.

Таншанское землетрясение (Китай, 27 июля 1976 года). Магнитуда от 7,5 до 8,2.

Эпицентр располагался районе шахтерского города Таншань провинции Хэбэй, в 150 км к востоку от Пекина. Погибло более 242 тысяч человек. Ущерб составил 2 млрд долларов США.

Спитакское землетрясение (Армения, 7 декабря 1988 года). Магнитуда 7,2.

Погибло 25 тысяч и 150 тысяч человек было ранено. Остались без жилья полмиллиона жителей республики.

Суматранское землетрясение (Индонезия, 26 декабря 2004 года). Магнитуда от 9,1 до 9,3. Цунами высотой до 10 м

Эпицентр находился в Индийском океане в 160 км к западу от острова Суматра, на глубине в 30 км. Цунами достигло берегов Таиланда, Индонезии. Шри-ланки, Индии и побережья Африки. Погибли от 225 до 300 тысяч жителей 14 стран, пострадали около 2,2 млн человек. Экономический ущерб Таиланду оценивался в 5, Индии – в 1,6, Мальдивских островов – в 1,3, Индонезии – в 4,4 и острова Суматра – в 0,7 млрд долларов США.

Сычуаньское землетрясение (Китай, 12 мая 2008 года). Магнитуда 7,9.

Эпицентр находился в в уезде Веньчуань, в 80 км к северо-западу от столицы провинции города Чэнду. Толчки ощущались в Пекине, и Шанхае. Погибло 87,6 тысяч и более 370 тысяч человек были ранены. Без крова осталось 5 млн человек. Всего пострадали 45,3 млн. жителей 10 провинций. Полностью разрушено 5360 тысяч зданий. Общий ущерб оценивался в 86 млрд долларов США.

Гаитянское землетрясение (12 января 2010 года). Магнитуда 7,0.

Эпицентр находился в море, в 25 км к юго-западу от столицы Порт-о-Пренса, которая была полностью разрушена. Погибло 316 тысяч и получили ранения более 300 тысяч человек. Остались без крова 1,3 млн. человек. Ущерб составил 7,9 млрд долларов США.

Великое землетрясение Восточной Японии (11 марта 2011 года). Магнитуда 9.

Эпицентр землетрясения располагался в 373 км к северо-востоку от Токио (очаг на глубине 24 км). Высота волны цунами в районе г. Мияко составляла 40,5 м. Разрушено 62 города и деревни, повреждена АЭС Фукусима-1. (Погибло и пропало без вести около 20 тысяч человек. Было разрушено 126 тысяч и повреждено 260 тысяч строений. Ущерб составил 215 млрд долларов США.

Великое Чилийское (Вальдивское) землетрясение (22 мая 1960 года). Магнитуда 9,3 – 9,5. Цунами высотой до 10 м

Эпицентр располагался возле г. Вальдивия, в 435 км к югу от Сантьяго (очаг на глубине 35 км). Разрушена пятая часть промышленного потенциала страны. Погибло 5700 человек. Осталось без крова 100 тысяч человек. Цунами со скоростью в 800 км/ч дошли до города Хило на Гавайях.

Чилийское землетрясение (27 февраля 2010 года). Магнитуда 8,8.

Эпицентр располагался в 150 км к юго-западу от города Сантьяго (очаг на глубине 59,4 км). Зафиксировано 45 повторных толчков. Погибло 800 человек, 1200 человек пропали без вести. Без крова осталось 2 миллиона человек. Город Консепсьон передвинулся на 3 метра к западу. Цунами дошли до Камчатки.