Крупнейший крымский отель Mriya отмечает свое шестилетие

14 августа 2014 года на южном берегу Крымского полуострова начал свою работу значимый туристический элемент региона — отель Mriya. С самого начала уникальная архитектура здания и высокие стандарты сервиса ярко выделяли его из массы других российских гостиниц и отелей. За время работы курорт развивается и уже стал излюбленным местом для отдыха российских селебрити, политиков и бизнесменов. Однако позиционируется Mriya Resort & SPA как курорт для семейного отдыха.
За шесть лет отель превратился в настоящий город: здесь и японский сад «Шесть чувств», где сооружен самый высокий искусственный водопад в Европе, и единственный в Крыму детский тематический парк «Дримвуд», современный бальнеологический комплекс, уникальное для России медицинское оборудование, SPA-центр и современная трехуровневая набережная.
Ежегодно мировые эксперты высоко оценивают работу команды курорта. За последние три года Mriya был удостоен более 27 международных наград. Это результат старательной работы, полной отдачи сотрудников и грамотного управления. Удивительный факт: генеральный менеджер отеля Самвел Саруханян уже шестой год отмечает свой день рождения в один день вместе с курортом – и это, наверное, судьба. Самвел стал первым российским управленцем в индустрии гостеприимства, который получил международную награду Best General Manager 2019.
День рождения курорт всегда отмечает громко, устраивая праздник для всех своих гостей; в частности, уже в аэропорту сотрудники Mriya встречают их танцевальным флешмобом. По всей территории организовано полное интерактивное погружение в философию и жизнь курорта. Квесты, интерактивные лекции о вине и виноделии, праздничная программа для всех гостей, поздравления от звезд.
В 2020 году ко дню рождения Mriya приготовлено сразу несколько больших открытий: новая набережная, Wine Park с гравитационной винодельней, сыроварней, уникальной медиаэкспозицией и арт-парком в 30га с виноградниками. Также в эти дни состоится презентация и открытие первой в России клиники персонализированной медицины — Mriya Life Institute.