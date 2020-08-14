Крупнейший крымский отель Mriya отмечает свое шестилетие

Ежегодно мировые эксперты высоко оценивают работу команды курорта. За последние три года Mriya был удостоен более 27 международных наград. Это результат старательной работы, полной отдачи сотрудников и грамотного управления. Удивительный факт: генеральный менеджер отеля Самвел Саруханян уже шестой год отмечает свой день рождения в один день вместе с курортом – и это, наверное, судьба. Самвел стал первым российским управленцем в индустрии гостеприимства, который получил международную награду Best General Manager 2019.

День рождения курорт всегда отмечает громко, устраивая праздник для всех своих гостей; в частности, уже в аэропорту сотрудники Mriya встречают их танцевальным флешмобом. По всей территории организовано полное интерактивное погружение в философию и жизнь курорта. Квесты, интерактивные лекции о вине и виноделии, праздничная программа для всех гостей, поздравления от звезд.

В 2020 году ко дню рождения Mriya приготовлено сразу несколько больших открытий: новая набережная, Wine Park с гравитационной винодельней, сыроварней, уникальной медиаэкспозицией и арт-парком в 30га с виноградниками. Также в эти дни состоится презентация и открытие первой в России клиники персонализированной медицины — Mriya Life Institute.