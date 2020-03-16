Кружки родом из детства

Эмалированная посуда знакома нам c детства: в кружках мамы и бабушки варили ароматное какао, в чайниках кипятили воду, в мисках разогревали суп к обеду, а в бидонах хранили молоко. Во многих семьях и по сей день используется кухонная утварь из жаропрочной эмали. Это неудивительно, ведь такая посуда до сих пор считается одной из самой экологичных и безопасных, поскольку бактерии на гладкой поверхности эмали практически не размножаются.

Изготавливается такая посуда из стали, после чего ее покрывают несколькими слоями стеклоэмали. Именно стеклоэмаль защищает металл от окисления при взаимодействии с пищей. Так потребитель может быть уверен, что в блюда не попадают опасные химические соединения.

История небольшой семейной компании Iron mug TRAP началась четыре года назад, когда супруги Анна и Давид, вдохновившись старинными образцами эмалированной посуды, решили заняться поиском и дизайном винтажных чашек 60-80-х годов ХХ столетия. Тогда ребята вручную расписывали и обжигали кружки в домашних условиях. Вскоре спрос на изделия начал расти.

Сейчас компания TRAP закупает кружки, чайники, тарелки и миски на отечественных металлургических заводах, затем декорирует их в условиях небольшого производства. Метод печати — горячая деколь.

Производство горячей деколи происходит в несколько этапов. Если вкратце, то на гуммированную бумагу наносят рисунок органическими красками, покрывают специальным лаком и высушивают. Затем переносят деколь на посуду и через некоторое время отправляют изделия в печь для высокотемпературного обжига. Лак выгорает, а рисунок «впекается» в эмаль. Этот способ печати считается самым износостойким, но при этом самым трудоёмким. Но это еще не всё. На последнем этапе ручки кружек оплетают веревкой из джута для эстетического вида и чтобы не обжечься.

Помимо розничной продажи, ребята из Iron mug TRAP занимаются также и оптовыми поставками кружек по всей России и в страны ближнего зарубежья, изготовлением индивидуальных заказов, корпоративных подарков и т. д. Анна и Давид признаются, что вдохновившись изделиями зарубежных коллег и их небольшими предприятиями, мечтают создать свои формы эмалированной посуды и расширить ассортимент видов металлической утвари в России.

Неудивительно, что эмалированные кружки сейчас вновь так популярны. Их берут с собой в путешествия, потому что они легкие и вместительные. Используют в ресторанах для необычной подачи блюд, на природе вместо одноразовой посуды, для декора дома или дачи. Кружки совершенно безопасны для здоровья и не бьются, поэтому они подходят детям. А ещё это недорогой и полезный подарок по поводу и без. Благодаря большому выбору дизайнов на сайте mugtrap.ru можно подобрать кружку на любой вкус и для разных целей.