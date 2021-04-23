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Куда отправиться на праздничный уикенд: сценарий идеального отдыха

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23 апреля 2021
IMG_8634.jpg
IMG_8534.jpg

Отдых в центре Москвы на выходных – тренд прошедшей зимы не только у гостей столицы, но и у местных жителей. Новый пятизвездочный отель Mövenpick Moscow Taganskaya, открывшийся недавно на Таганке, поможет забыть о рабочих буднях и окунет вас в сказочную атмосферу праздника. Бесплатный СПА и фитнес-студия для гостей, полезная еда, а после обеда Шоколадный час для наслаждения сладостями – то, что скрасит отдых даже после самого напряженного рабочего дня.

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СПА-комплекс

Сервис на пять звезд

Поехать с любимым человеком, с ребенком или веселой компанией, выбирать вам. На территории вас ждут уютные номера (как просторные Люксы, так и компактные «умные» спальни), подземная парковка, ресторан авангардной кухни Shagal, СПА-зона с плавательным бассейном, фитнес зал, а также бар с арт-коктейлями, плавно переходящий в ресепшн, где можно познакомиться с эрудированным консьержем известной ассоциации «Золотые ключи», чтобы получить рекомендации по самым интересным местам Москвы и забронировать билет куда угодно.

Изюминкой отдыха станет посещение «Шоколадного часа» в ресторане и баре с 16.00 до 17.00 каждый день, когда всех проживающих гостей отель угощает десертами собственной кондитерской.

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СПА-комплекс

Ресторан гастрономических впечатлений

Гордость отеля – ресторан Shagal, где уже с 6:30 утра и до полудня можно красиво позавтракать. В меню завтраков как классические блюда из яиц, фруктов, молочные продукты и свежайшая выпечка, так и «модные» полезные блюда, например, каша без глютена или авокадо на гриле с пармезаном. С понедельника по пятницу здесь можно пообедать, заказав два сытных блюда за 650 рублей или три – за 800. На ужин стоит прийти, чтобы попробовать фирменные гастрономические шедевры – телятину по-цюрихски, тартар из говяжьих стейков, швейцарский морковный торт. Каждое блюдо здесь в самой необычной подаче. Все меню представлено на сайте ресторана.

Салат с грушей, козьим сыром и артишоком.jpg
Салат с грушей, козьим сыром и артишоком
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Десерт «Золушка» с тыквенным муссом
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Сервировка завтрака

Добавьте больше ярких моментов

С момента открытия в октябре 2020 года отель Mövenpick в Москве принял несколько тысяч гостей. Большинство из них приезжали с целью празднования дня рождения или романтического отдыха. В связи со спросом появилась возможность добавить к проживанию пакет «Романтический момент», включающий  бутылку игристого с клубникой в номере и поздний выезд. Также можно выбрать пакет  «Праздничный момент», в котором помимо игристого вина и позднего выезда есть вкусные комплименты для именинников – праздничные капкейки.

Но главной изюминкой уже стал особенный пакет «Сладкий момент» для ценителей мороженого. Добавив данный пакет к проживанию за 4950 рублей, при заезде будет включено безлимитное мороженое в баре в течение суток, шоколадный комплимент, поздний выезд, а также бесплатный апгрейд при наличии номеров. Для бронирования этих услуг достаточно перейти по ссылке и рассмотреть все варианты после выбора любой категории номера на сайте отеля.

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