Куда отправиться на праздничный уикенд: сценарий идеального отдыха

Поехать с любимым человеком, с ребенком или веселой компанией, выбирать вам. На территории вас ждут уютные номера (как просторные Люксы, так и компактные «умные» спальни), подземная парковка, ресторан авангардной кухни Shagal, СПА-зона с плавательным бассейном, фитнес зал, а также бар с арт-коктейлями, плавно переходящий в ресепшн, где можно познакомиться с эрудированным консьержем известной ассоциации «Золотые ключи», чтобы получить рекомендации по самым интересным местам Москвы и забронировать билет куда угодно.

Изюминкой отдыха станет посещение «Шоколадного часа» в ресторане и баре с 16.00 до 17.00 каждый день, когда всех проживающих гостей отель угощает десертами собственной кондитерской.