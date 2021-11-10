Куда отправиться в путешествие: 3 направления от Nordwind

Турция
Турция — это страна восточных сказок, древней истории и красивой природы. В осенне-зимний период можно отправится в путешествие в Стамбул, сказочную столицу Турции, где встречается Азия и Европа. В этом городе можно насладится чарующей историей и великолепной архитектурой в любое время года. Увидеть уникальную Голубую мечеть, Пролив Босфор, дворец Топкапы, прогуляться по узким улочкам и насладится вкусным кофе.
Прямые регулярные рейсы в Стамбул выполняются из:
— Владикавказа;
— Ростов-на-Дону;
— Уфы;
— Воронежа;
— Екатеринбурга;
— Махачкалы;
— Краснодара;
— Казани;
— Нальчика;
— Минеральных Вод;
— Санкт-Петербурга;
— Нижнего Новгорода:
— Москвы;
— Перми.
Киргизия
Путешествие по Кыргызстану — прекрасный отдых для искателей приключений и любителей активного отдыха. Киргизия — горная страна с чистым воздухом. Здесь можно сплавиться на рафтах, совершить конную прогулку, искупаться в озере Иссык-Куль, пожить в настоящих киргизских юртах на берегу высокогорного озера Сон-Куль и увидеть всю Чуйскую долину.
Жемчужина Киргизии — Озеро Иссык-Куль, одно из удивительных, красивейших и целебных озер нашей планеты. Оно находится на востоке Кыргызстана; озеро никогда не застывает, купаться в нем можно круглый год. Тут путешественники увидят замерзшие водопады, капли которых замерли во время падения.
Прямые регулярные рейсы в Тамчы выполняются из:
— Москвы (Шереметьево);
— Красноярска.
Армения
В Армении можно провести культурно-гастрономический отдых. Это страна потрясающих пейзажей, вкусной еды и гостеприимных людей.
Путешественники могут побывать в Ереване — яркой столице Армении — и увидеть главные символы города, комплекс Каскад и площадь Республики с поющими фонтанами, а также попробовать вкуснейшие национальные блюда и напитки.
Лучше всего показать город смогут сами ереванцы, знающие о своей стране и городе практически все.
Прямые регулярные рейсы в Ереван выполняются из:
— Санкт-Петербурга;
— Краснодара;
— Сочи;
— Ростова;
— Екатеринбурга;
— Уфы;
— Владикавказа;
— Красноярска;
— Москвы (Шереметьево);
— Минеральных Вод;
— Нижнего Новгорода;
— Волгограда;
— Самары;
— Челябинска;
— Перми;
— Воронежа;
— Казани.