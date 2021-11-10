Куда отправиться в путешествие: 3 направления от Nordwind

Путешествие по Кыргызстану — прекрасный отдых для искателей приключений и любителей активного отдыха. Киргизия — горная страна с чистым воздухом. Здесь можно сплавиться на рафтах, совершить конную прогулку, искупаться в озере Иссык-Куль, пожить в настоящих киргизских юртах на берегу высокогорного озера Сон-Куль и увидеть всю Чуйскую долину.

Жемчужина Киргизии — Озеро Иссык-Куль, одно из удивительных, красивейших и целебных озер нашей планеты. Оно находится на востоке Кыргызстана; озеро никогда не застывает, купаться в нем можно круглый год. Тут путешественники увидят замерзшие водопады, капли которых замерли во время падения.

Прямые регулярные рейсы в Тамчы выполняются из:

— Москвы (Шереметьево);

— Красноярска.