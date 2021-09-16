Куда податься театралу-путешественнику?

– Тереза Ганнибаловна, вы любите путешествовать?

Для меня путешествия – это образ жизни и важная ее составляющая. Когда вы открываете дверь и выходите из своего дома в чужое пространство, начинается самое увлекательное. Познание другой культуры, другого цвета листвы, другого расположения гор, других животных, другого языка, другой структуры мышления, абсолютно других пословиц и поговорок, другой конструкции быта. Как ни странно, именно с этого начинается уважение и трепетное отношение к себе, к своей культуре.

– В новом сезоне вы приглашаете зрителей в Шотландию. Почему именно эта страна?

- Меня всегда привлекали история и мощная культура Шотландии. На протяжении веков шотландцы были вынуждены отстаивать свои позиции – язык, земли, независимость. С тех пор как в третьем веке от них ушли римляне, никто никогда не завоевывал эту страну! Да, были междоусобные конфликты, но это внутренняя жизнь шотландцев. Нам, пережившим столько войн, сложно понять, как такое возможно. А еще это народ, который дал миру великих ученых, писателей и актеров.