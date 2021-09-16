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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
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Куда податься театралу-путешественнику?

National Geographic Россия
16 сентября 2021
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Спектакль «Вересковый мед»
«Театр Терезы Дуровой» приглашает своих зрителей в очередное путешествие, на этот раз по одной из самых романтичных и загадочных стран – Шотландии.

17 сентября в театре состоится премьера спектакля «Вересковый мед». О жанре «театральных путешествий» и предстоящей премьере мы поговорили с режиссером спектакля и художественным руководителем театра, народной артисткой России Терезой Дуровой.

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Тереза Дурова

народная артистка, режиссер спектакля «Вересковый мед», художественный руководитель театра

– Тереза Ганнибаловна, вы любите путешествовать?

Для меня путешествия – это образ жизни и важная ее составляющая. Когда вы открываете дверь и выходите из своего дома в чужое пространство, начинается самое увлекательное. Познание другой культуры, другого цвета листвы, другого расположения гор, других животных, другого языка, другой структуры мышления, абсолютно других пословиц и поговорок, другой конструкции быта. Как ни странно, именно с этого начинается уважение и трепетное отношение к себе, к своей культуре.

– В новом сезоне вы приглашаете зрителей в Шотландию. Почему именно эта страна?

- Меня всегда привлекали история и мощная культура Шотландии. На протяжении веков шотландцы были вынуждены отстаивать свои позиции – язык, земли, независимость. С тех пор как в третьем веке от них ушли римляне, никто никогда не завоевывал эту страну! Да, были междоусобные конфликты, но это внутренняя жизнь шотландцев. Нам, пережившим столько войн, сложно понять, как такое возможно. А еще это народ, который дал миру великих ученых, писателей и актеров.

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Спектакль «Вересковый мед»
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Спектакль «Вересковый мед»
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Спектакль «Вересковый мед»
Фото: Яна Овчинникова

– Чему удивятся зрители на спектакле «Вересковый мед»?

– Абсолютному погружению в шотландскую культуру. У них захватит дух от красоты шотландских народных костюмов. Их не оставят равнодушными волынщики, красивые мощные мужчины, которые будут играть прямо в зрительном зале. Наши актеры брали уроки стрельбы из лука, поэтому на традиционных Играх горцев все мишени окажутся поражены. А еще будет путешествие во времени в древнюю Каледонию, где благодаря жестокому римскому центуриону герои спектакля узнают, что значит «пройти под ярмом».

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– В Театре Терезы Дуровой  впервые появилось такое понятие, как «театрал-путешественник». Каких правил ему стоит придерживаться?

Скорее, это не правила, а советы, которые помогут зрителям подготовиться к просмотру спектакля.  Во-первых, это география. Нужно взять карту и посмотреть, куда мы отправляемся, перекинуть ниточку от Москвы до Эдинбурга. Во-вторых, когда ты услышал название, стоит поинтересоваться, о чем же пойдет речь. Девяносто процентов людей скажут вам: ««Вересковый мед»? А, это по Стивенсону!» В нашем спектакле нет ничего общего со знаменитым стихотворением, кроме названия и принадлежности к стране. Однако вы уже открыли книгу, которую без нас, возможно, никогда бы не взяли в руки.

А еще мне бы очень хотелось, чтобы наши зрители заинтересовались языками разных народов. Как звучат японский, арабский, шотландский? Просто послушайте музыку языка. Вдруг ваш ребенок скажет: «Хочу научиться говорить на хинди!». У детей должен быть выбор! Поэтому путешествие по странам мира, по разным культурам, пусть и виртуальные в стенах московского Театра Терезы Дуровой, – это своеобразный веер, который обязательно надо раскрывать перед сознанием ребенка.

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