Куда поехать отдыхать в Подмосковье: сеть отелей «Яхонты»

Отели «Яхонты» предлагают запоминающийся отдых в любое время года вдали от городской суеты. Здесь можно провести торжество, выходные или целый отпуск, при этом любой гость – от мала до велика – найдет, чем заняться.

Всего час-полтора езды – и гости оказываются на природе, со всеми комфортными для проживания условиями. Отличный вариант для тех, кто хочет сбежать от трудовых будней куда-нибудь в лес, но не любит палатки, мошкару и тяжелые походные рюкзаки.

«Яхонты» – идеальное место для семейного отдыха. В отелях есть детские пеленальные комнаты, кроватки, стульчики. Приезжая туда, можно не заботиться о том, чем занять детей – взрослые могут отдохнуть, пока ребят – от малышей до подростков – развлекают аниматоры и квалифицированные воспитатели, которые работают ежедневно и с утра до вечера и постоянно придумывают всевозможные подвижные, познавательные, интерактивные занятия – с ними не заскучаешь! Команда аниматоров с радостью организует для детей и взрослых различные мастер-классы, конкурсы и викторины, развлекательные и спортивные анимационные программы, поисковые игры и многое другое.