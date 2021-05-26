Куда поехать отдыхать в Подмосковье: сеть отелей «Яхонты»
Отели «Яхонты» предлагают запоминающийся отдых в любое время года вдали от городской суеты. Здесь можно провести торжество, выходные или целый отпуск, при этом любой гость – от мала до велика – найдет, чем заняться.
Всего час-полтора езды – и гости оказываются на природе, со всеми комфортными для проживания условиями. Отличный вариант для тех, кто хочет сбежать от трудовых будней куда-нибудь в лес, но не любит палатки, мошкару и тяжелые походные рюкзаки.
«Яхонты» – идеальное место для семейного отдыха. В отелях есть детские пеленальные комнаты, кроватки, стульчики. Приезжая туда, можно не заботиться о том, чем занять детей – взрослые могут отдохнуть, пока ребят – от малышей до подростков – развлекают аниматоры и квалифицированные воспитатели, которые работают ежедневно и с утра до вечера и постоянно придумывают всевозможные подвижные, познавательные, интерактивные занятия – с ними не заскучаешь! Команда аниматоров с радостью организует для детей и взрослых различные мастер-классы, конкурсы и викторины, развлекательные и спортивные анимационные программы, поисковые игры и многое другое.
Проведите несколько дней на берегу озера Коверши: сочетание прекрасной природы, развитой инфраструктуры и высокого уровня сервиса сделают ваш отдых незабываемым. Свой день вы сможете начинать с прогулок в хвойном лесу, а на берегу озера Коверши расположены два больших песчаных пляжа с лежаками и зонтиками.
Озеро Коверши – это одно из наиболее загадочных озер Ногинска, необыкновенно красивый ключевой водоём. Если смотреть на озеро с высоты птичьего полета, то оно напоминает бабочку с расправленными крыльями. Так, в одной половине озера растут жёлтые кувшинки, а в другой белые лилии. Местные называют её тропой исполнения желаний. Считается что желание, загаданное на этой тропе, всегда сбывается. Проверите?
Помимо отдыха на лоне природы отель предлагает и другие формы досуга: например, вряд ли кто-то откажется от приятных процедур по уходу за телом в спа-центре «Аквамарин». Там можно побаловать себя шоколадным обертыванием, стоун массажем или изысканным аюрведическим ритуалом. Также специалисты отеля разработали спектр оздоровительных и тонизирующих программ для молодых мам, беременных женщин и самых маленьких посетителей – детей от одного годика.
Загородный отель «Яхонты», расположенный в Тарусском районе Калужской области, подойдет для любителей отдыха в заповедных местах: здесь вы сможете насладиться чистым воздухом, тишиной и восстановить силы. Этот современный подмосковный отель расположен в 55 км от Москвы на живописном берегу Истринского водохранилища. Красивая природа, ухоженная территория площадью более 15 Га, буквально утопающая в зелени лесов, отличный сервис и множество развлечений для взрослых и детей – неудивительно, что отель уже стал популярным местом среди туристов.
Эко-тропы, волейбольная площадка, пейнтбол, пляжный отдых на берегу озера, а также боулинг, бильярд, караоке, 5D кинотеатр, тир, прокат спортивного оборудования для детей и взрослых — аккуратнее, при выборе развлечений и отдыха в тарусских «Яхонтах» сначала будут разбегаться глаза. Мы отдельно советуем конные прогулки – общение с изящными и благородными лошадьми благотворно сказывается на физическом и эмоциональном здоровье – укрепляем осанку, избавляемся от стресса. А если вы ни разу не сидели на лошади, профессиональные инструкторы в отеле обучат вас азам верховой езды.
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«Яхонты» в Истре находятся на берегу Истринского водохранилища – это идеальная база отдыха в Подмосковье для активного времяпрепровождения и расслабляющего досуга. Благодаря отличному сервису, развитой инфраструктуре и сказочной природе каждый гость найдет развлечение по вкусу.
Здесь тоже каждый сможет выбрать развлечение себе по вкусу: например, можно с ветерком прокатиться на катере на Истринскому водохранилищу – удовольствие для тех, кто знает цену адреналину. Для тех, кто не представляет отдых без шашлыка, на территории отеля есть мангальные беседки, гриль-домики и костровую площадку! В стоимость аренды площадки входят шампура, уголь, а также услуга розжига мангала. Особо сплоченным компаниям можно предложить сразиться с товарищами или другими постояльцами в пейнтбол охотясь друг за дружкой меж сосен, или лазертаг. А также бильярд, тир, рыбалка и многие другие виды досуга ждут вас в истринских «Яхонтах».
Подарите себе и близким кусочек природы, яркого солнца и чудесного настроения!
Узнать подробности и забронировать номер можно здесь.