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Куда съездить на выходные в Подмосковье? Рассказываем, что приготовил пятизвездочный M’Istra’L Hotel & SPA

Анастасия Истомина
13 ноября 2020
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Фото: M’Istra’L Hotel & SPA
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Номер категории Superior
Фото: M’Istra’L Hotel & SPA
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Термальная зона
Фото: M’Istra’L Hotel & SPA
Отдых в Подмосковье все больше пользуется спросом среди жителей столицы. M’Istra’L Hotel & SPA на Истринском водохранилище предлагает идеальные условия и разнообразные программы для отдыха в любое время года и любую погоду.

M’Istra’L Hotel & SPA — это загородная атмосфера, безупречный комфорт, роскошный дизайн, современные удобства, высокий уровень обслуживания при доступных ценах. Сюда приезжают не только пары, мечтающие провести романтический уик-энд за городом, но и компании друзей, желающие отдохнуть от суеты и рутинных проблем, отвлечься и почувствовать себя в гармонии с окружающим миром, или бизнесмены, которым необходима современная площадка для проведения мероприятий.

Гостям предлагаются классические номера с большими панорамными окнами, роскошные апартаменты, рестораны высокой и национальной кухни, современно оборудованный SPA-центр La Source d’Istra с обширным SPA-меню, 25-метровый бассейн под панорамной крышей и многое другое.

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M’Istra’L Hotel & SPA

Любителям активного отдыха отлично подойдут спортивно-развлекательные мероприятия: например, катание на лыжах, коньках или снегокатах. В развлекательной программе собраны всевозможные шоу, концерты, выступления аниматоров и звезд эстрады.

А еще M’Istra’L Hotel & SPA подготовил потрясающую развлекательную программу для зимних праздников. В новогоднюю ночь отдыхающих ждет грандиозный банкет, знаменитая певица Лариса Долина, зажигательная кавер-группа, обаятельные ведущие, детская новогодняя программа, конкурсы и подарки. В Рождество гостей ждут спектакли, выступления артистов, игры, забавы, колядки в старорусских традициях, зимние развлечения на свежем воздухе, анимация и мастер-классы для детей и взрослых.

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M’Istra’L Hotel & SPA

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