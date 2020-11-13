Куда съездить на выходные в Подмосковье? Рассказываем, что приготовил пятизвездочный M’Istra’L Hotel & SPA

M’Istra’L Hotel & SPA — это загородная атмосфера, безупречный комфорт, роскошный дизайн, современные удобства, высокий уровень обслуживания при доступных ценах. Сюда приезжают не только пары, мечтающие провести романтический уик-энд за городом, но и компании друзей, желающие отдохнуть от суеты и рутинных проблем, отвлечься и почувствовать себя в гармонии с окружающим миром, или бизнесмены, которым необходима современная площадка для проведения мероприятий.

Гостям предлагаются классические номера с большими панорамными окнами, роскошные апартаменты, рестораны высокой и национальной кухни, современно оборудованный SPA-центр La Source d’Istra с обширным SPA-меню, 25-метровый бассейн под панорамной крышей и многое другое.