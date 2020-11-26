Куда сходить в Москве: киноконцерт «Полет над Россией»

5 и 6 декабря 2020 года в Большом зале Московской консерватории состоится показ фильма «Полет над Россией», снятый компанией colourFIELD при поддержке ПАО «Газпром» и телеканалов ZDF и ARTE.

Документальную ленту продемонстрируют на большом экране в формате киноконцерта. Все музыкальные композиции исполнит на сцене симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» под руководством Сергея Тарарина. Специальный гость, Сергей Чонишвили, выступит рассказчиком и озвучит фильм в режиме реального времени.

Фильм «Полет над Россией» создан немецкими режиссерами: Петрой Хёфер и Фредди Рёкенхаусом, а также их продюсерской компанией сolourFIELD. Одним из членов съемочной группы стал известный новозеландский оператор Питер Томпсон, который участвовал в съемках «Властелина колец». Удостоенная международных наград за более чем 80 документальных фильмов, команда из Германии в течение девяти месяцев путешествовали по России и с вертолетов снимала самую большую страну на Земле. В фильме с высоты птичьего полета показана Россия от побережья Северного Ледовитого океана до пустынь Калмыкии; от вулканов Камчатки до высочайшей вершины Европы — Эльбруса; от мегаполисов Москвы и Санкт-Петербурга до деревень в сибирской тайге.

Впервые в истории кинематографа команда colourFIELD получила разрешение на съемку не только в самых дальних и закрытых уголках страны таких, как Мурманск, Норильск или Ямал, но и доступ к объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО: Соловецкому монастырю, Куршской косе, Путоранскому плато и другим.

Лента ранее была презентована на двух кинофестивалях: Международном фестивале документального кино «ДОКер» и 18-м фестивале немецкого кино в Москве German Films, а также в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума. В 2019 году фильм был включен в программу Всероссийского совещания по вопросам развития культуры, спорта и туризма под председательством Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации.