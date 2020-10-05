Куда сходить в Москве: комедия «Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца»
Книга Леонида Филатова «Сказ про Федота-Стрельца» по мотивам русской народной сказки «Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что» впервые была опубликована более 30 лет назад и сразу обрела широкую известность. Появившись на полках книжных магазинов, книга Филатова вызвала ажиотаж. Книгу читали на встречах актеров со зрителями, пьесу ставили на импровизированных подмостках в школах, а цитаты из нее буквально разлетелись по стране. Популярность и злободневность пьесы не утихает и по сей день, блистательная сказка не перестает радовать ценителей поэтического и театрального искусства. Искрометный юмор, яркая образная речь, угадывающийся исторический подтекст и явные сатирические замечания делают знакомую историю увлекательной для зрителей всех возрастов.
Сюжет: царь, стремясь сжить со свету главного героя Федота-стрельца и взять в жёны его красавицу-жену, придумывает для него непростые испытания. Когда после всего Федот остаётся невредим, царь задействует последний козырь — требует принести «То-Чаво-Не-Может-Быть».
Моноспектакль (6+) в исполнении Алексея Васильева получился очень живым, юмористическим и искромётным. Яркий комедийный талант актера позволяет ему держать внимание зала в течение 1,5 часа единолично, перевоплощаясь от царя до няньки и оживляя все «подручные» предметы.
Спектакль понравится зрителям всех возрастов и позволит вам не только от души посмеяться, но и задуматься о проблемах насущных и одновременно вечных. Поэтическое произведение, положенное в основу постановки, было и навсегда останется частью отечественного искусства, вы заново откроете для себя известную пьесу и, возможно, по-другому посмотрите на события, происходящие в нашей стране и во всем мире.
Актёры: Алексей Васильев
Автор: Леонид Филатов
Режиссёр: Екатерина Максимова
Улица Барклая, 9. Большой зал.
17 октября 2020 (суббота), начало в 19:00. Длительность — 80 минут без антракта.
Узнайте больше на официальном сайте.