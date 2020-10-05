Куда сходить в Москве: комедия «Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца»

Книга Леонида Филатова «Сказ про Федота-Стрельца» по мотивам русской народной сказки «Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что» впервые была опубликована более 30 лет назад и сразу обрела широкую известность. Появившись на полках книжных магазинов, книга Филатова вызвала ажиотаж. Книгу читали на встречах актеров со зрителями, пьесу ставили на импровизированных подмостках в школах, а цитаты из нее буквально разлетелись по стране. Популярность и злободневность пьесы не утихает и по сей день, блистательная сказка не перестает радовать ценителей поэтического и театрального искусства. Искрометный юмор, яркая образная речь, угадывающийся исторический подтекст и явные сатирические замечания делают знакомую историю увлекательной для зрителей всех возрастов.

Сюжет: царь, стремясь сжить со свету главного героя Федота-стрельца и взять в жёны его красавицу-жену, придумывает для него непростые испытания. Когда после всего Федот остаётся невредим, царь задействует последний козырь — требует принести «То-Чаво-Не-Может-Быть».