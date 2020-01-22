Куда сходить в Москве: концерт культовой инди-группы Pixies

Бытует мнение, что без музыки этого бостонского квартета ландшафт современной гитарной музыки был бы совершенно иным. Подтверждением служит и тот факт, что в любви к их музыке признавались герои 1990-х годов калибра Nirvana и Radiohead, и то, что именно их гимном «Where Is My Mind» был озвучен финал «Бойцовского клуба».
История группы началась в далеком 1986-м, когда вокалист Блэк Фрэнсис (он же Чарльз Томпсон) и его сосед по комнате гитарист Джоуи Сантьяго решили, что им необходимо попробовать играть вместе. Вскоре коллектив был укомплектован поющей басисткой Ким Дил и барабанщиком Дэвидом Ловерингом, а уже два года спустя Pixies выпустили альбом «Surfer Rosa» — сегодня это уже абсолютная классика. Секрет успеха был в сочетании несовместимого — панк-рок, серф, болезненное чувство юмора и увлечение паранормальными явлениями — из этих элементов ковался уникальный стиль группы. И нет ничего удивительного в том, что уже в 1993-м Блэк Фрэнсис заявил о роспуске группы — столь разнонаправленные молодые люди неминуемо разошлись по сольным проектам.
Снова они собрались лишь в 2004 году, и потребовалось ещё десять лет для появления новых альбомов и полноценного освежения музыкальной формулы. На этом пути Pixies заменили Ким Дил не менее достойной барышней — участницей Zwan и A Perfect Circle Паз Лешантин. В этом составе они выпустили уже три альбома — один лучше другого. Последний получил название «Beneath The Eyrie», был записан в старинной церкви и впитал влияние готики и музыки Эннио Морриконе. Эта пластинка — лишнее подтверждение тому, что Pixies по-прежнему нет равных. Они всё так же умеют быть остроумными и непредсказуемыми, создавать шедевры, в которых меланхолия соседствует с хлестким черным юмором. И конечно же они по-прежнему выдающаяся концертная группа, первое выступление которой в Москве не стоит пропускать.
Приобрести билет можно по ссылке, а о расписании концертов группы в других городах и странах можно узнать на официальном сайте Pixies.