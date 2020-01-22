Куда сходить в Москве: концерт культовой инди-группы Pixies

Снова они собрались лишь в 2004 году, и потребовалось ещё десять лет для появления новых альбомов и полноценного освежения музыкальной формулы. На этом пути Pixies заменили Ким Дил не менее достойной барышней — участницей Zwan и A Perfect Circle Паз Лешантин. В этом составе они выпустили уже три альбома — один лучше другого. Последний получил название «Beneath The Eyrie», был записан в старинной церкви и впитал влияние готики и музыки Эннио Морриконе. Эта пластинка — лишнее подтверждение тому, что Pixies по-прежнему нет равных. Они всё так же умеют быть остроумными и непредсказуемыми, создавать шедевры, в которых меланхолия соседствует с хлестким черным юмором. И конечно же они по-прежнему выдающаяся концертная группа, первое выступление которой в Москве не стоит пропускать.

Приобрести билет можно по ссылке, а о расписании концертов группы в других городах и странах можно узнать на официальном сайте Pixies.