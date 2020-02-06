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Куда сходить в Москве: спектакль «Шинель» в «Школе современной пьесы»

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06 февраля 2020
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«Шинель»
Фото: Театр «Школа современной пьесы»
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«Шинель»
Фото: Театр «Школа современной пьесы»
Как только не ставили гоголевскую «Шинель»! И в театре, и в кино, и в опере, и в анимации, и даже с женщиной-актрисой в роли Башмачкина.

И это неудивительно, ведь всем известен афоризм «Все мы вышли из гоголевской «Шинели». Театр «Школа современной пьесы» тоже вышел из нее и пошел дальше: Гоголя поют на музыку Максима Дунаевского с аранжировкой Дмитрия Хоронько и в сопровождении живого джазового оркестра, разместившегося на балконе. А Акакия Акакиевича Башмачкина — главного героя оригинального произведения — и вовсе нет.

Зато есть шинель в самых различных вариациях — от современного пуховика до гигантской накидки с мехом. Артисты играют не только с текстом Гоголя, но и со зрителями: вы сразу не поймете, когда спектакль начался и когда он закончился. Не успеете оглянуться — и сами окажетесь участником действия. Дмитрий Хоронько сыграет сразу несколько ролей — от автора до Призрака Башмачкина; актеры покажут, как драматические артисты могут вживую петь и одновременно танцевать на льду. В конце спектакля всех ожидает сюрприз: все зрители смогут войти в гоголевскую шинель!

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«Шинель»
Фото: Театр «Школа современной пьесы»
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«Шинель»
Фото: Театр «Школа современной пьесы»

Неглинная улица, 29 стр. 1. Сцена «Эрмитаж».

Начало в 19:00. Длительность – 2 часа (с одним антрактом).

В ролях: Дмитрий Хоронько, Ирина Алфёрова, Татьяна Циренина, Александр Овчинников, Алексей Гнилицкий, Иван Мамонов, Николай Голубев, Александр Цой, Евгений Козлов, Максим Евсеев, Кирилл Снегирев, Павел Дроздов, Александр Сеппиус.

Авторы: Николай Гоголь, Вадим Жук.

Автор спектакля: Иосиф Райхельгауз.

Жанр: диалоги, опера, балет, танцы на льду для драматических артистов.

Музыкальная концепция: Дмитрий Хоронько.

Хореография: Светлана Кузянина.

Посвящается Альберту Филозову и его несыгранной роли.

Пресса о спектакле:

  • Наталья Савватеева, «Театральный курьер»: «Все закручивается в стиле шоу: песни, танцы, катание на роликах и всяческие «подставы».
  • Наталья Шаинян, «Театрал»: «В действии лихо смешаны эпохи, стили, знаки, и это не осовременивание классики, а просто блюдо в стиле фьюжн».
  • Иван Кедров, «Театральные сезоны»: «И вот на сцене мы видим Санкт-Петербург тех давних времен, когда небо было синее, булки вкуснее, а зимы были такими морозными и снежными, что передвигаться по улицам можно было только на коньках».

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