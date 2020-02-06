Куда сходить в Москве: спектакль «Шинель» в «Школе современной пьесы»

И это неудивительно, ведь всем известен афоризм «Все мы вышли из гоголевской «Шинели». Театр «Школа современной пьесы» тоже вышел из нее и пошел дальше: Гоголя поют на музыку Максима Дунаевского с аранжировкой Дмитрия Хоронько и в сопровождении живого джазового оркестра, разместившегося на балконе. А Акакия Акакиевича Башмачкина — главного героя оригинального произведения — и вовсе нет.

Зато есть шинель в самых различных вариациях — от современного пуховика до гигантской накидки с мехом. Артисты играют не только с текстом Гоголя, но и со зрителями: вы сразу не поймете, когда спектакль начался и когда он закончился. Не успеете оглянуться — и сами окажетесь участником действия. Дмитрий Хоронько сыграет сразу несколько ролей — от автора до Призрака Башмачкина; актеры покажут, как драматические артисты могут вживую петь и одновременно танцевать на льду. В конце спектакля всех ожидает сюрприз: все зрители смогут войти в гоголевскую шинель!