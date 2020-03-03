Куда сходить в Москве: спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина»

Михаил Питунин не любил Пушкина. Тот ему всю жизнь испортил, начиная с детского сада: воспитательница так ругала Мишу за то, что он невнимательно стихи слушал! А в школе! Вообще двойки ставили и маму к директору вызывали. В общем, одни неприятности от этого Пушкина. И вдруг появилась в жизни Миши девушка — и, как назло, любит стихи. И вот только ради нее он Пушкина и стал читать. А потом увлекся как-то. А потом и вовсе придумали они с этой девушкой игру: что если бы перенестись сквозь столетия, попасть на Черную речку в тот самый момент, когда Пушкин с Дантесом стрелялся и... спасти поэта! Закрыть его своей грудью. И ведь, кажется, получилось…

В ролях: Александр Овчинников, Иван Мамонов, Николай Голубев, Татьяна Циренина, Валерия Ланская.