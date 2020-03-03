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Куда сходить в Москве: спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина»

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03 марта 2020
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Михаил Питунин не любил Пушкина. Тот ему всю жизнь испортил, начиная с детского сада: воспитательница так ругала Мишу за то, что он невнимательно стихи слушал! А в школе! Вообще двойки ставили и маму к директору вызывали. В общем, одни неприятности от этого Пушкина. И вдруг появилась в жизни Миши девушка — и, как назло, любит стихи. И вот только ради нее он Пушкина и стал читать. А потом увлекся как-то. А потом и вовсе придумали они с этой девушкой игру: что если бы перенестись сквозь столетия, попасть на Черную речку в тот самый момент, когда Пушкин с Дантесом стрелялся и... спасти поэта! Закрыть его своей грудью. И ведь, кажется, получилось…

В ролях: Александр Овчинников, Иван Мамонов, Николай Голубев, Татьяна Циренина, Валерия Ланская.

Спектакль длится 2 часа (без антракта).

  • Пьеса — лауреат Первой премии Всероссийского драматургического конкурса «Действующие лица» 2012 года;
  • Спектакль вошел в лонг-лист Российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» 2013–2014 г.г;
  • Спектакль — Лауреат Театральной премии газеты «Московский комсомолец». Лучший спектакль малой сцены 2014 года;
  • Участник Международного фестиваля «Балтийский дом» (2015);
  • Гран-При Фестиваля «Молодые театры России» (Омск 2015) в номинациях: «Лучший спектакль», «Лучшее художественное оформление»;
  • Участник XXIII Пушкинского фестиваля (Псков 2016);
  • Участник V Международного театрального фестиваля (Индия, Калькутта 2016).
«Порой нам кажется, что мы живем вне контекста, вне культуры, вне наших национальных гениев, но на самом деле это не так, — считает Райхельгауз. — Оказывается, что Пушкин не меньше влияет на нашу жизнь, чем родители, образование и любые другие факторы», — Ольга Свистунова, «ИТАР-ТАСС».

Автор: Михаил Хейфец;

Автор спектакля: Иосиф Райхельгауз;

Режиссер: Валерия Кузнецова;

Художник: Алексей Трегубов;

Балетмейстер: Светлана Кузянина.

«Есть в спектакле то неуловимое настоящее, благодаря чему понимаешь, что, наконец, попал в настоящий театр — одновременно и высокое искусство и про каждого из нас», — Мария Свешникова, «Вести.ру».

Художник по свету: Нарек Туманян;

Художник видео: Михаил Заиканов;

Музыкальный руководитель: Вера Николаева;

Звукорежиссер: Ян Кузьмичев;

Помощник режиссера: Эльвира Тедеева.

«Актеры — играют спектакль с напором и азартом, ловко перепрыгивая из одного эпизода в другой и превращая полтора часа, что длится представление, в театральный аттракцион», — Роман Должанский, «Коммерсантъ».

Музыка: Петр Чайковский, Борис Чайковский, Джоаккино Россини, Рихард Вагнер;

Жанр: история несостоявшегося подвига.

Приходите на «Спасти камер-юнкера Пушкина» — спектакль ждёт!