Куда сходить в Москве: спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина»

Михаил Питунин не любил Пушкина. Тот ему всю жизнь испортил, начиная с детского сада: воспитательница так ругала Мишу за то, что он невнимательно стихи слушал! А в школе! Вообще двойки ставили и маму к директору вызывали. В общем, одни неприятности от этого Пушкина. И вдруг появилась в жизни Миши девушка — и, как назло, любит стихи. И вот только ради нее он Пушкина и стал читать. А потом увлекся как-то. А потом и вовсе придумали они с этой девушкой игру: что если бы перенестись сквозь столетия, попасть на Черную речку в тот самый момент, когда Пушкин с Дантесом стрелялся и... спасти поэта! Закрыть его своей грудью. И ведь, кажется, получилось…
В ролях: Александр Овчинников, Иван Мамонов, Николай Голубев, Татьяна Циренина, Валерия Ланская.
Спектакль длится 2 часа (без антракта).
- Пьеса — лауреат Первой премии Всероссийского драматургического конкурса «Действующие лица» 2012 года;
- Спектакль вошел в лонг-лист Российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» 2013–2014 г.г;
- Спектакль — Лауреат Театральной премии газеты «Московский комсомолец». Лучший спектакль малой сцены 2014 года;
- Участник Международного фестиваля «Балтийский дом» (2015);
- Гран-При Фестиваля «Молодые театры России» (Омск 2015) в номинациях: «Лучший спектакль», «Лучшее художественное оформление»;
- Участник XXIII Пушкинского фестиваля (Псков 2016);
- Участник V Международного театрального фестиваля (Индия, Калькутта 2016).
Автор: Михаил Хейфец;
Автор спектакля: Иосиф Райхельгауз;
Режиссер: Валерия Кузнецова;
Художник: Алексей Трегубов;
Балетмейстер: Светлана Кузянина.
Художник по свету: Нарек Туманян;
Художник видео: Михаил Заиканов;
Музыкальный руководитель: Вера Николаева;
Звукорежиссер: Ян Кузьмичев;
Помощник режиссера: Эльвира Тедеева.
Музыка: Петр Чайковский, Борис Чайковский, Джоаккино Россини, Рихард Вагнер;
Жанр: история несостоявшегося подвига.
Приходите на «Спасти камер-юнкера Пушкина» — спектакль ждёт!