Куда сходить в Москве: «Тот самый день» – спектакль 18+

Валерия Ланская взялась за эту роль буквально «на сопротивление»: у нее есть муж и сын, да и по возрасту она гораздо моложе своей героини. Но для молодой артистки, завоевавшей огромную популярность как звезда мюзиклов и киноэкрана, это тоже «тот самый день»: день, когда она почувствует себя в полной мере драматической актрисой.

Денис Азаров, несмотря на свою молодость, уже имеет серьезный послужной список как успешный режиссер драмы и оперы, лауреат театральных фестивалей, номинант «Золотой Маски». Художник Николай Симонов — один из самых востребованных сценографов. Он оформлял многие спектакли Кирилла Серебренникова, работал с Сергеем Голомазовым, Евгением Писаревым, Мариной Брусникиной, Юрием Бутусовым и другими известными режиссерами. С прошлого сезона стал главным художником театра «Школа современной пьесы».