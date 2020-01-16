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Куда сходить в Москве: «Тот самый день» – спектакль 18+

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16 января 2020
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Жесткая бытовая комедия без хэппи энда.

Тот самый день — это какой? Да тот, в который гарантированно можно зачать ребенка. «Если он по всем биологическим часам наступил, то уж тут время терять нельзя», — решила для себя героиня пьесы, у которой не очень складывается личная жизнь. Ей не так уж и много лет — ну, слегка за 30 или под 35. Или под 40… Короче говоря, старуха.  Вот и выходит наша героиня на поиски приключений в ночь — с благословения матери. Комедия? Безусловно. Но разве мало на свете милых, красивых, обаятельных женщин, которым надоело жить в полной свободе и независимости? И так захотелось иметь семью, что уже и не до смеха.

Спектакль «Тот самый день» пройдет 21 января, 14 февраля и 27 февраля в театре «Школа современной пьесы». Автор — Ярослава Пулинович. Режиссер — Денис Азаров, художник — Николай Симонов.

Валерия Ланская взялась за эту роль буквально «на сопротивление»: у нее есть муж и сын, да и по возрасту она гораздо моложе своей героини. Но для молодой артистки, завоевавшей огромную популярность как звезда мюзиклов и киноэкрана, это тоже «тот самый день»: день, когда она почувствует себя в полной мере драматической актрисой.

Денис Азаров, несмотря на свою молодость, уже имеет серьезный послужной список как успешный режиссер драмы и оперы, лауреат театральных фестивалей, номинант «Золотой Маски». Художник Николай Симонов — один из самых востребованных сценографов. Он оформлял многие спектакли Кирилла Серебренникова, работал с Сергеем Голомазовым, Евгением Писаревым, Мариной Брусникиной, Юрием Бутусовым и другими известными режиссерами. С прошлого сезона стал главным художником театра «Школа современной пьесы».

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«Тот самый день»
«Тот самый день» в какой-то степени можно назвать манифестом свободы человека.  Игра контрастов, гротеск, гипербола и сатира, из которых соткан «Тот самый день», наталкивает зрителей на множество полярных мыслей», — Бурулёва Юлия, «World Podium».

Денис Азаров: «Мы делаем жесткую историю, без вертикалей — это бытовая бытовуха, рассказывающая о том, что мужчины сегодня пассивны. Пьеса будет решена через главную героиню Марию, которая существует в контексте, где ей все говорят, что нужно делать. «Надо работать, надо рожать детей», — ей постоянно навязывают стиль жизни, поэтому у нас появляется ток-шоу, в котором ей тоже все время внушают какие-то мысли. Главную героиню играет Валерия Ланская: ее персонаж живет по-своему в сегодняшнем информационном потоке и пытается быть самим собой, но мир ему этого не дает — никакого хэппи энда, никто никого не родил». 

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«Тот самый день»

В ролях: ВАЛЕРИЯ ЛАНСКАЯ, НИКОЛАЙ ГОЛУБЕВ, ОЛЬГА ГУСИЛЕТОВА, ДЖУЛЬЕТТА ГЕРИНГ, АЛЕКСЕЙ ГНИЛИЦКИЙ, МАКСИМ ЕВСЕЕВ, АЛЕКСАНДР СЕППИУС, МАРИЯ РАЕВСКАЯ, ИЛЬЯ БЫКОВ, ДАРЬЯ НИКУЛИНА, ИЛЬЯ КОСИЛОВ, ЮЛИЯ СОРОКИНА

Приобрести билеты можно по ссылке.

Стоимость: ₽400-3500.

N.B. В спектакле используется ненормативная лексика!

Автор: ЯРОСЛАВА ПУЛИНОВИЧ

Режиссер: ДЕНИС АЗАРОВ

Художник-постановщик: НИКОЛАЙ СИМОНОВ

Художник по костюмам: АННА ХРУСТАЛЕВА

Художник по свету: ИВАН ВИНОГРАДОВ

Саунд-дизайнер: ФИЛИПП КАРЕЦОС, КИРИЛЛ ТАУШКИН

Помощник режиссера: ЭЛЬВИРА ТЕДЕЕВА