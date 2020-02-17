Куда сходить в Москве: выставка фотографов дикой природы NATURE PHOTO EXP
С 6 февраля в Галерее Классической Фотографии проходит выставка фотографий природы NATURE PHOTO EXP. Окончание выставки — 28 марта 2020 года. В экспозиции собраны более 100 работ 23 российских фотографов, которые снимают по всей территории нашей страны — от Калининграда до Камчатки. В их числе фотографии исчезающих видов животных и птиц, которые редко попадают в объектив фотокамеры и раньше не были представлены на крупных выставках и фестивалях.
Вход свободный, по предварительной регистрации на сайте.
Разнообразие и широта тематического охвата фоторабот поражают: от подводной съёмки таинственных обитателей морских глубин до семейств бурых медведей Камчатки и видов вулканов с высоты птичьего полёта. Яркая и необычная выставка будет интересна взрослым и детям, всем любителям природы и животного мира, а также профессиональным фотографам. Посетители увидят снимки редких зверей, уникальные моменты их жизни, смогут заглянуть в самые отдалённые уголки нашей страны.
Особенность выставки — каждый автор представлен связанной серией работ, которая позволяет почувствовать отношение автора и его индивидуальный подход. Собрание серий из тысяч присланных работ — заслуга кураторов выставки — Дмитрия Питенина и Владимира Медведева.
Участники NATURE PHOTO EXP — титулованные авторы, победители и члены жюри самых престижных международных конкурсов — «Золотая Черепаха», Wildlife Photographer of the Year, GDT, Montier-en-Der; постоянные участники фестиваля «Первозданная Россия». Это признанные эксперты в своей области, будь то подводная, макро или пейзажная фотография.
Выставка представлена авторами: Антон Агарков, Алексей Безруков, Юлия Втюрина, Андрей Грачев, Сергей Карпухин, Сергей Ковальчук, Михаил Коростелев, Вячеслав Лузанов, Сергей Луканкин, Александр Мазуров, Елена Малафеева, Алеся Осадчая, Александр Петров и Маргарита Фролова, Елена Лисейкина, Дмитрий Питенин, Юрий Притиск, Федор Савинцев, Сергей Семенов, Владислав Соколовский, Евгений Тимашев, Кирилл Уютнов, Алексей Харитонов.
С ними вы сможете встретиться и послушать увлекательные рассказы на ежегодном форуме фотографии дикой природе Nature Photo Talks 2020 уже 28 марта — не упустите возможность!
Чтобы запечатлеть первозданную красоту природы, авторы проекта преодолели тысячи километров, посетив заповедные места, до которых не дошла цивилизация и где порой не ступала нога человека.
Представленные фотографии дают зрителю возможность погрузиться в мир живой природы, испытать радость открытий, а также пережить те эмоции, которые авторы испытывали, нажимая на кнопку своей фотокамеры.
Прийти и посмотреть на снимки животных в естественной среде обитания стоит ещё и потому, что на выставке в Галерее Классической Фотографии фотоработы представлены в большом формате: прекрасная возможность для гостей выставки не только познакомиться с уникальными представителями животного мира, но и восхититься красотой удивительных творений природы.
Адрес Галереи Классической Фотографии: Москва, Саввинская набережная, дом 23 стр. 1 (ст. м. «Спортивная»).
Насладитесь мастерством фотографии и волшебными красотами природы!