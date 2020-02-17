Куда сходить в Москве: выставка фотографов дикой природы NATURE PHOTO EXP

Особенность выставки — каждый автор представлен связанной серией работ, которая позволяет почувствовать отношение автора и его индивидуальный подход. Собрание серий из тысяч присланных работ — заслуга кураторов выставки — Дмитрия Питенина и Владимира Медведева.

Участники NATURE PHOTO EXP — титулованные авторы, победители и члены жюри самых престижных международных конкурсов — «Золотая Черепаха», Wildlife Photographer of the Year, GDT, Montier-en-Der; постоянные участники фестиваля «Первозданная Россия». Это признанные эксперты в своей области, будь то подводная, макро или пейзажная фотография.

Выставка представлена авторами: Антон Агарков, Алексей Безруков, Юлия Втюрина, Андрей Грачев, Сергей Карпухин, Сергей Ковальчук, Михаил Коростелев, Вячеслав Лузанов, Сергей Луканкин, Александр Мазуров, Елена Малафеева, Алеся Осадчая, Александр Петров и Маргарита Фролова, Елена Лисейкина, Дмитрий Питенин, Юрий Притиск, Федор Савинцев, Сергей Семенов, Владислав Соколовский, Евгений Тимашев, Кирилл Уютнов, Алексей Харитонов.