Куда сходить в Москве: выставка «Русская свадьба»
Русский свадебный обряд сформировался уже к XVI веку и сохранялся до конца XVII столетия, а в крестьянской культуре — вплоть до начала XX века. Традиционная свадьба напоминала театрализованное представление, каждое действие которого было наполнено определенным смыслом, а отступление от принятого порядка считалось плохой приметой. Мир изменился, а выражение «играть свадьбу» существует и сегодня. Отдельные элементы свадебной традиции, старинные слова и фразы, давно потеряв свое значение, сохранились и в современной свадьбе.
Выставка Исторического музея знакомит с забытыми и во многом утраченными русскими народными традициями. Посетителям представляется редкая возможность не только увидеть интереснейшие и редко экспонируемые музейные предметы, но и совершить настоящее путешествие по свадебному обряду.
В экспозиции выставки представлены иконы XVII века, написанные царскими изографами в 1680‐е годы: «Покров Богородицы», «Рождество Христово» и «Крещение Господне».
О формировании русской свадебной традиции и пышной царской свадьбе рассказывают чиновные списки свадьбы царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича, венчальная икона царицы Евдокии Федоровны Лопухиной и другие предметы.
Среди редких и особо ценных экспонатов на выставке представлены деревянные горельефы, изображающие крестьянскую свадьбу. Они выполнены неизвестным скульптором конца XVIII — начала XIX века и предоставлены на выставку Тверской областной картинной галереей.
Подлинный ткацкий стан начала XIX века, прядильные гребни, расписные прялки и швейки XVIII–XIX веков из разных регионов России рассказывают о важной роли приданного для невесты и о техниках его приготовления, в том числе вышивки и подготовки «портно» — части традиционного приданого из домотканого или фабричного текстиля.
На выставке можно увидеть большое разнообразие девичьих головных уборов, имеющих большое символическое значение. В разных регионах они играли роль венчальных. После венчания совершали старинный обряд «окручивания»: молодой жене расчесывали косу и меняли головной убор на новый, полностью закрывавший волосы. Изменение прически и головного убора свидетельствовали об окончательной смене статуса.
Предметные комплексы дополняют произведения живописи. Среди них знаменитая картина неизвестного художника XVIII века «Девичник в городе Торопце» из собрания Исторического музея, а также известное полотно художника М. Шибанова «Празднество свадебного договора» 1777 года, хранящееся в Третьяковской галерее, и картина «Старинный обряд благословения невесты в г. Муроме» И.С. Куликова из Владимиро‐Суздальского музея‐заповедника.
С помощью мультимедийных программ можно познакомиться с обрядовым фольклором, увидеть фотографии прошедших эпох и «погрузиться» в многообразие свадебных ритуалов. Благодаря акции, объявленной Историческим музеем, свадебные фотографии из семейных архивов россиян стали частью выставки, протянув нить от традиции к современности.
Приложение Artefact позволяет увидеть выставку виртуально, а гостям музея узнать дополнительную информацию об экспонатах.
Познайте традиции предков, посетив выставку «Русская свадьба»! Дата окончания — 4 апреля 2020 года.