Куда сходить в Москве: выставка «Русская свадьба»

Русский свадебный обряд сформировался уже к XVI веку и сохранялся до конца XVII столетия, а в крестьянской культуре — вплоть до начала XX века. Традиционная свадьба напоминала театрализованное представление, каждое действие которого было наполнено определенным смыслом, а отступление от принятого порядка считалось плохой приметой. Мир изменился, а выражение «играть свадьбу» существует и сегодня. Отдельные элементы свадебной традиции, старинные слова и фразы, давно потеряв свое значение, сохранились и в современной свадьбе.

Выставка Исторического музея знакомит с забытыми и во многом утраченными русскими народными традициями. Посетителям представляется редкая возможность не только увидеть интереснейшие и редко экспонируемые музейные предметы, но и совершить настоящее путешествие по свадебному обряду.