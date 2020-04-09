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Калейдоскоп

«Кухня ТВ» представляет кулинарный марафон в «Одноклассниках»

09 апреля 2020
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Телеканал «Кухня ТВ» проведет серию марафонов кулинарных программ в своей группе в социальной сети «Одноклассники».

В апреле смотрите в прямом эфире в группе «Кухня ТВ» в ОК прямые включения ведущих и шеф-поваров телеканала, в которых они расскажут: как провести время самоизоляции с пользой, как сохранить форму, не выходя из дома, и как разнообразить свой рацион.

После каждого включения пользователей ОК ждут многочасовые кулинарные марафоны — онлайн трансляции программ с героями прямых эфиров.

  • «Время готовить десерты!» — докажет в программе «Сладкая жизнь» шеф-кондитер Катерина Агроник.
  • «Шашлыки еще будут! Главное — не потерять навык», — считает «Король гриля» Григорий Мосин.
  • Как не забыть о пользе и остаться в форме, расскажет шеф-повар Сергей Кузнецов в программе «Правильный фастфуд».
  • Авторскими рецептами, которые легко повторить дома, поделится шеф-повар Василий Емельяненко в программе «Ели у Емели».
  • А в путешествие, не выходя из дома, мы отправимся с ведущей Никой Ганич и программой «Песня грузинской кухни».

Вступайте в группу «Кухня ТВ» в «Одноклассниках», следите за анонсами и готовьте дома!

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