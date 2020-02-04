Курс зимбабвийского. Как секрет небольшого народа улучшил жизни миллионов мужчин по всему миру

По данным ВОЗ, к 2025 году в мире будет около 320 миллионов мужчин, хотя бы раз в жизни сталкивавшихся с проявлениями эректильной дисфункции. Это число постоянно растет; например, в 1995 году оно составляло 150 миллионов.

Основные причины неутешительной тенденции давно известны: стресс, неправильное питание, вредные привычки и недостаточная активность: как общефизическая, так и собственно сексуальная. Потенция «живет» по тем же принципам, что и мускулатура: без регулярной нагрузки теряется тонус, а затем наступает неминуемое ослабление.

Впрочем, быть в курсе причин не всегда означает иметь возможность их устранить. Не все готовы сменить стрессовую, но доходную работу, не у каждого есть возможность ходить в спортзал; наконец, как бы это ни было печально, не у всех есть возможность регулярно получать сексуальную нагрузку. В таких случаях люди зачастую прибегают к помощи со стороны — вот только не всегда делают это вдумчиво.

Популярные препараты на основе силденафила неоднократно доказали свою эффективность, однако все они: а) сильнодействующие; б) имеют массу противопоказаний и возможных побочных эффектов, включая эффект привыкания. К настолько тяжелой артиллерии нужно обращаться исключительно после консультации с врачом, а реальная необходимость в этом если и наступает, то, как правило, в уже солидном возрасте. А пока он еще не пришел, уверенность в себе можно поднять с помощью природных средств.

Мы сделали этот материал вместе с «Вукой Вукой», биологически-активной добавкой (БАД), впервые прогремевшей на весь мир еще в конце XX века. Тогда американские журналисты наткнулись на историю мужчин из зимбабвийского ответвления народа ндебеле, славившихся своей невероятной сексуальной активностью в любом возрасте. Выяснилось, что их секрет кроется в употреблении смеси из местных растений, которая получила название «Вука Вука», что в переводе с языка ндебеле означает «встань и проснись».

С тех пор зимбабвийский феномен подвергся подробнейшему изучению. Оказалось, что в «Вуку Вуку» входят пять основных компонентов: корень кариссы, секуринега вироза, триумфетта Вельвича, геерия сетчатая и гетероморфа древовидная. Таким образом зимбабвийцы, сами того не осознавая, придумали классический БАД, полностью состоящий из натуральных компонентов. Именно поэтому «Вуку Вуку» нельзя назвать лекарственным средством: она не обладает лечебными свойствами — весь принцип ее действия заключается в стимуляции и поддержке естественных возможностей мужского организма.

Важно: «Вука Вука» — это не препарат для разового применения. Ее пьют месячным курсом по две таблетки в день. Ограничений в приеме еды и напитков при этом нет (включая алкоголь, которым мы, впрочем, в любом случае советуем не злоупотреблять). К серьезным рецептурным препаратам вы, надеемся, если и придете, то не раньше, чем в глубокой старости — а пока узнайте больше на vukavuka.ru.