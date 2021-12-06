Квадрокоптер уже дарили. Беспроигрышные варианты для подарка техногику

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управляются со специального приложения на смартфоне и при помощи Алисы. Как вам робот, которому можно дать имя? И лежа на диване попросить убрать просыпавшийся на пол попкорн, при этом управлять им, как машинкой на дистанционном пульте? Впечатлены? Тогда расскажем подробнее!