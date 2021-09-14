LADA поддержит частную гоночную команду на ралли DAKAR 2022

Марка LADA приняла решение поддержать частную команду из Швейцарии, которая планирует выступить на ралли Dakar-2022 на классическом внедорожнике LADA Niva 1984 года выпуска. Бренд выступит в качестве официального партнера команды.
Классический внедорожник ВАЗ-2121, подготовленный командой самостоятельно, выйдет на старт в новой категории Dakar Classic. Она была создана специально для автомобилей, участвовавших в соревновании до 2000 года. Участвовать в ралли на отечественном автомобиле будут настоящие фанаты модели из Швейцарии: Марио Якобер (Mario Jacober) и Сладан Мильич (Sladjan Miljic).
Совместно с командой были разработаны новое название и фирменный стиль в духе 80-х годов ХХ века, когда LADA Niva активно участвовала в различных спортивных состязаниях. Новое название команды — NIVA RED LEGEND Team (ранее — Racing LADA).
«Мы случайно узнали об этом проекте, так как он вызвал некоторый ажиотаж в российских СМИ. Но наш интерес основан не просто факте участия автомобиля, а потому что за этим стоит очень приятная человеческая история. Мы будем следить за их приключениями и поможем делиться ими со всеми поклонниками Niva в различных средствах массовой информации, включая социальные сети. Мы поддерживаем их, потому что они разделяют наши ценности: соревновательный дух, тягу к приключениям и дружбу», — сказал Фабьен Гульми, директор по бренду и маркетингу LADA.
Следить за подготовкой и соревнованиями можно будет в аккаунте команды @nivaredlegendteam в Инстаграм и на канале YouTube, а также на официальных страницах LADA в социальных сетях.