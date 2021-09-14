LADA поддержит частную гоночную команду на ралли DAKAR 2022

«Мы случайно узнали об этом проекте, так как он вызвал некоторый ажиотаж в российских СМИ. Но наш интерес основан не просто факте участия автомобиля, а потому что за этим стоит очень приятная человеческая история. Мы будем следить за их приключениями и поможем делиться ими со всеми поклонниками Niva в различных средствах массовой информации, включая социальные сети. Мы поддерживаем их, потому что они разделяют наши ценности: соревновательный дух, тягу к приключениям и дружбу», — сказал Фабьен Гульми, директор по бренду и маркетингу LADA.

Следить за подготовкой и соревнованиями можно будет в аккаунте команды @nivaredlegendteam в Инстаграм и на канале YouTube, а также на официальных страницах LADA в социальных сетях.