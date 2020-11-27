Lavazza Qualità Rossa и искусство жить по-итальянски: три уникальных принта Маши Янковской

Lavazza, итальянский кофейный бренд, обновил в России культовую линейку кофе Qualità Rossa — популярный купаж, который отражает наследие и превосходство вкуса, а также стремление к инновациям бренда Lavazza. Несмотря на рестайлинг упаковки, отражающий современность, купаж сохранил свой оригинальный рецепт. Особый вкус и стиль Lavazza Qualità Rossa вдохновили популярную российскую художницу Машу Янковскую на создание трех уникальных принтов специально для Lavazza.

Итальянское происхождение Lavazza и неповторимая идентичность Qualità Rossa соединились с узнаваемым стилем Маши Янковской, что выразилось в создании художественного проекта с оригинальными принтами, которые говорят сами за себя. Кофе превратился в нечто большее, чем просто удовольствие: он стал символом скрытых страстей, стремления к успеху, трепета от незабываемых моментов и выражением настоящего наслаждения жизнью. Вдохновленная Lavazza Qualità Rossa и ее ценностями, Маша Янковская смогла выразить «итальянское понимание и стиль жизни», основанные на страсти, искусстве, свободе, умении наслаждаться каждым моментом и преданности кофе.

«Нам было приятно сотрудничать с такой талантливой художницей, как Маша Янковская. Qualità Rossa воплощает страсть к кофе и наше стремление сохранять качество и инновации во всех продуктах. Мы попросили Машу визуально представить эту страсть, и результаты оказались захватывающими. Ее работы отлично отражают искусство жить по-итальянски и преданную любовь к кофе, которую мы ежедневно пытаемся передать всему миру», – сказал Марко Барбьери, глава отдела Маркетинга Lavazza в Восточной Европе.

Подкрепляя свой талант и творческую энергию чашечкой кофе, Маша создала историю из изображений в неповторимом стиле, характерном для всех ее работ. Серия из трех принтов погружает нас в мир итальянских страстей и итальянской «dolce vita». Три момента дня: утро, день ​​и вечер. Множество эмоций: от удовольствия до успеха, от веселья до романтики. Одна деталь: красная чашка кофе, которая вызывает радость от каждого глотка и предлагает нам в полной мере прожить каждое мгновение.