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Калейдоскоп

Lavazza Qualità Rossa и искусство жить по-итальянски: три уникальных принта Маши Янковской

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27 ноября 2020
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В связи с обновлением своего бленда Qualità Rossa, Lavazza объявила о сотрудничестве с известной российской художницей Машей Янковской, чтобы выразить «dolce vita» через творчество.

Lavazza, итальянский кофейный бренд, обновил в России культовую линейку кофе Qualità Rossa — популярный купаж, который отражает наследие и превосходство вкуса, а также стремление к инновациям бренда Lavazza. Несмотря на рестайлинг упаковки, отражающий современность, купаж сохранил свой оригинальный рецепт. Особый вкус и стиль Lavazza Qualità Rossa вдохновили популярную российскую художницу Машу Янковскую на создание трех уникальных принтов специально для Lavazza.

Итальянское происхождение Lavazza и неповторимая идентичность Qualità Rossa соединились с узнаваемым стилем Маши Янковской, что выразилось в создании художественного проекта с оригинальными принтами, которые говорят сами за себя. Кофе превратился в нечто большее, чем просто удовольствие: он стал символом скрытых страстей, стремления к успеху, трепета от незабываемых моментов и выражением настоящего наслаждения жизнью. Вдохновленная Lavazza Qualità Rossa и ее ценностями, Маша Янковская смогла выразить «итальянское понимание и стиль жизни», основанные на страсти, искусстве, свободе, умении наслаждаться каждым моментом и преданности кофе.

«Нам было приятно сотрудничать с такой талантливой художницей, как Маша Янковская. Qualità Rossa воплощает страсть к кофе и наше стремление сохранять качество и инновации во всех продуктах. Мы попросили Машу визуально представить эту страсть, и результаты оказались захватывающими. Ее работы отлично отражают искусство жить по-итальянски и преданную любовь к кофе, которую мы ежедневно пытаемся передать всему миру»,  сказал Марко Барбьери, глава отдела Маркетинга Lavazza в Восточной Европе.

Подкрепляя свой талант и творческую энергию чашечкой кофе, Маша создала историю из изображений в неповторимом стиле, характерном для всех ее работ. Серия из трех принтов погружает нас в мир итальянских страстей и итальянской «dolce vita». Три момента дня: утро, день ​​и вечер. Множество эмоций: от удовольствия до успеха, от веселья до романтики. Одна деталь: красная чашка кофе, которая вызывает радость от каждого глотка и предлагает нам в полной мере прожить каждое мгновение.

 

«Я влюблена в Lavazza. Все началось с красного цвета: это было мое первое совпадение с брендом. Красный для меня олицетворяет чувства, стиль, уникальный способ мышления и самовыражения. Он представляет собой неиссякаемый источник энергии, любви и страсти, романтики, в которой мы все нуждаемся» – сказала Маша Янковская.

Утреннее удовольствие

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Свет проникает в дом, ночная тишина рассеивается, и город готовится к новому дню: наступило утро! Истинная сущность итальянской жизни выражается в деликатных жестах: закрытые глаза красивой женщины, окончание долгого ночного сна, ласковое прикосновение к ее коже и ароматная чашка свежеприготовленного кофе. Это утреннее удовольствие, сильное и захватывающее ощущение, которое возникает в нас, когда мы приветствуем новый день. Кофе дарит нам силу и энергию, чтобы проснуться по-настоящему и насладиться каждым моментом дня.

Утро  это удовольствие, которое возникает вместе с чашечкой кофе Qualità Rossa.

 

День: успех и самореализация

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День продолжается, работа и обязанности сменяют друг друга. Несмотря на то, что день насыщен и заставляет время лететь, концентрация внимания должна оставаться высокой до полудня  тогда на помощь приходит чашечка ароматного кофе, чтобы зарядиться энергией и привести мысли в порядок.

Неважно, сколько усилий потребуется; сколько проблем предстоит решить – успешная женщина всегда находит силы для достижения своих целей. Независимая и уверенная в себе, она смотрит в будущее, прокладывая путь, который приведет ее к самореализации.

День  это успех и вдохновение, которые мы ищем за чашкой кофе Qualità Rossa.

Ночь: романтика

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Когда солнце скрывается за горизонтом, дневные заботы и переживания исчезают, раскрываются чувства и появляются новые эмоции.

День прошел, и, окутанная интенсивным ароматом последней горячей чашки кофе, женщина наконец-то находит время для себя.

Ночь хранит в себе тайны и желания. Под покровом тишины скрывается соблазнение, романтика, игра взглядов: женщина и мужчина очаровывают друг друга и погружаются в новый мир. Ночь  это время, когда влюбленные находят убежище и теряются в мире страсти, дыша в одном ритме и чувствуя себя единым целым в объятиях.

Ночь  это романтика и страсть, навеянные ароматом Qualità Rossa.

«В моих работах всегда изображены женщины – их силуэт и внешний вид содержат в себе много смысла, который выходит далеко за рамки эстетики. Lavazza дала мне возможность без ограничений выразить свою творческую точку зрения, что было для меня большой честью», — добавляет Маша Янковская. «Кофе вызывает привыкание – мы все это знаем. Но, несмотря на это, мы не хотим от него избавляться. Любовь и страсть – это тоже зависимости, от которых мы не готовы отказаться. Возможность превратить эти зависимости в произведения искусства творчески обогащает».
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