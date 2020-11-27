Lavazza Qualità Rossa и искусство жить по-итальянски: три уникальных принта Маши Янковской
Lavazza, итальянский кофейный бренд, обновил в России культовую линейку кофе Qualità Rossa — популярный купаж, который отражает наследие и превосходство вкуса, а также стремление к инновациям бренда Lavazza. Несмотря на рестайлинг упаковки, отражающий современность, купаж сохранил свой оригинальный рецепт. Особый вкус и стиль Lavazza Qualità Rossa вдохновили популярную российскую художницу Машу Янковскую на создание трех уникальных принтов специально для Lavazza.
Итальянское происхождение Lavazza и неповторимая идентичность Qualità Rossa соединились с узнаваемым стилем Маши Янковской, что выразилось в создании художественного проекта с оригинальными принтами, которые говорят сами за себя. Кофе превратился в нечто большее, чем просто удовольствие: он стал символом скрытых страстей, стремления к успеху, трепета от незабываемых моментов и выражением настоящего наслаждения жизнью. Вдохновленная Lavazza Qualità Rossa и ее ценностями, Маша Янковская смогла выразить «итальянское понимание и стиль жизни», основанные на страсти, искусстве, свободе, умении наслаждаться каждым моментом и преданности кофе.
«Нам было приятно сотрудничать с такой талантливой художницей, как Маша Янковская. Qualità Rossa воплощает страсть к кофе и наше стремление сохранять качество и инновации во всех продуктах. Мы попросили Машу визуально представить эту страсть, и результаты оказались захватывающими. Ее работы отлично отражают искусство жить по-итальянски и преданную любовь к кофе, которую мы ежедневно пытаемся передать всему миру», – сказал Марко Барбьери, глава отдела Маркетинга Lavazza в Восточной Европе.
Подкрепляя свой талант и творческую энергию чашечкой кофе, Маша создала историю из изображений в неповторимом стиле, характерном для всех ее работ. Серия из трех принтов погружает нас в мир итальянских страстей и итальянской «dolce vita». Три момента дня: утро, день и вечер. Множество эмоций: от удовольствия до успеха, от веселья до романтики. Одна деталь: красная чашка кофе, которая вызывает радость от каждого глотка и предлагает нам в полной мере прожить каждое мгновение.
Утреннее удовольствие
Свет проникает в дом, ночная тишина рассеивается, и город готовится к новому дню: наступило утро! Истинная сущность итальянской жизни выражается в деликатных жестах: закрытые глаза красивой женщины, окончание долгого ночного сна, ласковое прикосновение к ее коже и ароматная чашка свежеприготовленного кофе. Это утреннее удовольствие, сильное и захватывающее ощущение, которое возникает в нас, когда мы приветствуем новый день. Кофе дарит нам силу и энергию, чтобы проснуться по-настоящему и насладиться каждым моментом дня.
Утро – это удовольствие, которое возникает вместе с чашечкой кофе Qualità Rossa.
День: успех и самореализация
День продолжается, работа и обязанности сменяют друг друга. Несмотря на то, что день насыщен и заставляет время лететь, концентрация внимания должна оставаться высокой до полудня – тогда на помощь приходит чашечка ароматного кофе, чтобы зарядиться энергией и привести мысли в порядок.
Неважно, сколько усилий потребуется; сколько проблем предстоит решить – успешная женщина всегда находит силы для достижения своих целей. Независимая и уверенная в себе, она смотрит в будущее, прокладывая путь, который приведет ее к самореализации.
День – это успех и вдохновение, которые мы ищем за чашкой кофе Qualità Rossa.
Ночь: романтика
Когда солнце скрывается за горизонтом, дневные заботы и переживания исчезают, раскрываются чувства и появляются новые эмоции.
День прошел, и, окутанная интенсивным ароматом последней горячей чашки кофе, женщина наконец-то находит время для себя.
Ночь хранит в себе тайны и желания. Под покровом тишины скрывается соблазнение, романтика, игра взглядов: женщина и мужчина очаровывают друг друга и погружаются в новый мир. Ночь – это время, когда влюбленные находят убежище и теряются в мире страсти, дыша в одном ритме и чувствуя себя единым целым в объятиях.
Ночь – это романтика и страсть, навеянные ароматом Qualità Rossa.