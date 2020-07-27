Lavazza жертвует кофе российским благотворительным фондам и больницам Москвы и Санкт-Петербурга

Чтобы поддержать самых нуждающихся жителей всех регионов России, Lavazza безвозмездно передает фондам две тонны кофе (молотого и зернового, среди которых Qualità Oro, Qualità Rossa, Crema e Gusto, Mattino, Club и Espresso), что составляет в общей сложности около 250 тысяч чашек кофе. Итальянский производитель надеется, что это будет своевременной поддержкой для организации питания пожилых людей и социально незащищенных категорий населения, которую оказывают благотворительные фонды.

Кроме того, чтобы помочь тем, кто находится на передовой в борьбе с распространением инфекции, Lavazza жертвует 56 000 кофейных капсул Caffè Crema Lungo и передает кофемашины Lavazza Blue в нижеперечисленные больницы Москвы и Санкт-Петербурга:

Городская больница Святого Великомученика Георгия (Санкт-Петербург)

СПБ ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» (Санкт-Петербург)

ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница № 2 Департамента здравоохранения города Москвы» (Москва)

На родине компании, в Италии, Lavazza Group перечислила 10 миллионов евро в поддержку здравоохранения, образования и нуждающихся в регионе Пьемонт.

Lavazza Group и все работники выражают искреннюю благодарность медикам и всем тем, кто поддерживает население нашей страны в это сложное время.

Итальянская кофейная компания Lavazza, основанная в 1895 году в Турине, является одним из крупнейших брендов кофе в мире. В настоящее время Lavazza работает более чем в 140 странах. Штат компании составляет около 4000 человек, а оборот – более 2,2 млрд. евро.

Lavazza входит в список 100 самых престижных международных брендов по версии Института Репутации и занимает девятое место в мире в показателе корпоративной социальной ответственности в рейтинге Global CR RepTrak 2019, также занимая первое место в секторе продуктов питания и напитков среди итальянских компаний. Именно бренду Lavazza принадлежит концепция смешивания или, другими словами, искусство сочетания различных сортов кофе из разных географических районов.