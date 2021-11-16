Lazzoni Hotel: ваш дом в центре Стамбула
Расположенный на берегу бухты Золотой Рог, в одном из туристических районов Стамбула (Бейоглу), Lazzoni Hotel подойдет для тех, кто любит исследовать культуру, историю и гастрономическую карту города, но при этом, предпочитает жить и отдыхать вдали от шумных улиц и толп людей, в окружении множества зеленых насаждений и воды.
История бренда Lazzoni складывается из четырех поколений семьи, самым первым из которых стал плотник Лаз Хасан, строивший дома из дерева на Черноморском побережье Турции в 1897 году. На протяжении нескольких десятилетий компания Lazzoni создаёт люксовую мебель и интерьеры, где каждый элемент сочетает в себе гостеприимство и комфорт. Мебельные бутики Lazzoni представлены в Великобритании, странах Европы и Азии, а бутик на Манхеттене занял второе место в рейтинге лучших мебельных бутиков Нью-Йорка по версии пользователей Yelp. В Lazzoni Hotel дизайнеры и архитекторы компании применили весь накопленный за многие годы опыт создания интерьеров, чтобы подарить гостям по-настоящему роскошный отдых и открыть Стамбул по-новому.
Дизайн интерьера Lazzoni Hotel выполнен в стиле «нео-классика» с использованием натурального мрамора, который подчеркивает роскошь и изысканность каждой детали. Все номера и общественные пространства оформлены в светлых пастельных тонах для создания легкой и умиротворяющей атмосферы, а панорамное остекление заполняет комнаты множеством естественного света.
Для отдыха гостям доступно 126 номеров различных категорий — от базовых Superior площадью 26-35 кв. м. до просторного Golden Horn Park Suite площадью 110 кв. м. c роскошной террасой для принятия солнечных ванн. На последнем этаже отеля расположено всего 5 номеров, которые по запросу гостей могут быть объединены в единый большой номер для всей семьи — Royal Family Floor.
Часть номеров оснащена полноразмерными джакузи, террасами и балконами. В номерах люксовых категорий гостям доступна любимая косметика королевы Англии Penhaligon's и акустические системы Marshall. Начиная с категории Делюкс в каждом номере бесплатные кофемашины Nespresso. Из большинства номеров отеля открывается завораживающий вид на бухту Золотой Рог.
Современный Onni Hamam & amp; Spa расположился на площади 700 кв. м., где гости могут отдохнуть после прогулки по Стамбулу или в конце рабочего дня. В распоряжении гостей: массажные комнаты с джакузи, сауна, парная, просторный турецкий хамам для мыльных процедур и бассейн.
После массажа или SPA-программ гости могут выпить травяной чай с турецкими сладостями и фруктами в специальной комнате отдыха. Широкий выбор услуг позволит гостям полностью восстановиться после насыщенного дня и получить полноценный отдых городского спа-отеля.
На крыше отеля гостей встречает просторная терраса-ресторан с панорамным видом на бухту и знаменитый холм Пьера Лотти. Благодаря массивным окнам терраса наполнена множеством естественного света. В теплое время года современное оборудование позволяет за считанные минуты убрать навес, чтобы гости смогли проникнуться чистейшим воздухом и ярким турецким солнцем Золотого Рога. В меню террасы-ресторана представлены как традиционные турецкие блюда, так и европейская кухня. По вечерам гости могут насладиться напитками из бара и ярким закатом в чил-аут зоне у камина.
Уникальной особенностью Lazzoni Hotel является собственная лодка, которая ежедневно доступна для гостей у причала напротив входа в отель. Профессиональный капитан судна в любое время готов доставить гостей в любую точку Стамбула или провести морскую экскурсию по Босфору. Также гости могут заказать на борт традиционный турецкий завтрак или фуршет.
Семья Lazzoni приглашает всех окунуться в атмосферу настоящего турецкого гостеприимства, получить незабываемые впечатления от комфортабельных номеров и качества предоставляемых услуг. Для бронирования номеров и регистрации заезда, резерва столика в ресторане и SPA услуг, а также экскурсий и трансферов доступно мобильное приложение Lazzoni Hotel в Apple Store и Google Play. Экскурсии и трансферы организует партнер отеля, компания AQUA TRAVEL GROUP, услугами которой вы можете воспользоваться дополнительно во время своего путешествия (перечень можно посмотреть у них на сайте или в соцсетях).
Всё, что нужно для комфортного отдыха, теперь всегда под рукой и доступно из любой точки мира в режиме 24/7. Все гости Lazzoni — не просто клиенты отеля, а близкие гости большой семьи, двери для которых всегда открыты.
Детали бронирования и другие подробности ищите на сайте отеля.