Lazzoni Hotel: ваш дом в центре Стамбула

История бренда Lazzoni складывается из четырех поколений семьи, самым первым из которых стал плотник Лаз Хасан, строивший дома из дерева на Черноморском побережье Турции в 1897 году. На протяжении нескольких десятилетий компания Lazzoni создаёт люксовую мебель и интерьеры, где каждый элемент сочетает в себе гостеприимство и комфорт. Мебельные бутики Lazzoni представлены в Великобритании, странах Европы и Азии, а бутик на Манхеттене занял второе место в рейтинге лучших мебельных бутиков Нью-Йорка по версии пользователей Yelp. В Lazzoni Hotel дизайнеры и архитекторы компании применили весь накопленный за многие годы опыт создания интерьеров, чтобы подарить гостям по-настоящему роскошный отдых и открыть Стамбул по-новому.

Дизайн интерьера Lazzoni Hotel выполнен в стиле «нео-классика» с использованием натурального мрамора, который подчеркивает роскошь и изысканность каждой детали. Все номера и общественные пространства оформлены в светлых пастельных тонах для создания легкой и умиротворяющей атмосферы, а панорамное остекление заполняет комнаты множеством естественного света.