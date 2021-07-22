Летний драйв в AZIMUT Отель Переславль

Мал золотник да дорог — это определенно про Переславль-Залесский, родину Александра Невского, самый близкий к Москве (после Сергиева Посада) город Золотого кольца и уж точно один из самых интересных на всем маршруте. Уму непостижимо, как на такой компактной территории уместилось такое количество достопримечательностей — природных и культурных, старинных и современных.
С десяток действующих монастырей и церквей, национальный парк «Плещеево озеро» и дендрологический сад, историко-архитектурный музей-заповедник в бывшей Горицкой обители и уникальный музей «Ботик Петра», добрая дюжина крошечных частных мини-музеев и музей паровозов в соседних Талицах, где можно прокатиться на ручной дрезине — здесь действительно так много всего, что осмотреть даже самое главное в городе за короткую экскурсию точно не получится, не стоит и пытаться.
Куда лучше приехать сюда на длинный уикенд, чтобы сложить свое собственное, цельное представление о Переславле — устроить себе панорамный пикник на Александровой горе с видом на озеро, без спешки пройтись по экотропам нацпарка, взять пару-тройку уроков виндсерфинга или кайтинга на плещеевских спортивных базах, попробовать местную ряпушку в «кухмистерской» петровских времен и улиток на местной агроферме, а ещё заехать на органическую пасеку швейцарца Беньямина Форстера и в необычный питомник цветов Williams Garden.
Идеальная отправная точка для изучения этих мест — загородный курорт AZIMUT Отель Переславль. Он находится вблизи города, но вдалеке от туристической суеты: при желании, до центра Переславля с его храмами, музеями и кафе можно добраться за четверть часа. А можно и вовсе никуда не ехать — гулять по огромной отельной территории, кататься на велосипедах или просто нежиться в спа-центре — записываться на разные, но неизменно мастерские массажи и процедуры талассотерапии, в прохладный день греться в индивидуальном банном коттедже, саунах и термальной зоне, а в жару — охлаждаться в снежной комнате.
AZIMUT Отель Переславль рассчитан на отдых семьи со всеми родными и близкими (включая питомцев — да, это pet friendly отель), так что его анимационная программа подойдет и детям, и взрослым. Для того чтобы не ломать голову, где лучше поселить и чем накормить набегавшихся и проголодавшихся чад тут можно выбрать проживание в отдельных гостевых домах (в некоторых из них даже есть индивидуальные банные комплексы) и по системе Half или даже Full Board. В главном корпусе FOREST находится атриум-ресторан «Жар-птица», в котором проходят завтраки, обеды и ужины — он оформлен росписями по мотивам русских сказок.
Еще один вариант — бар FOREST, где на стене изображены основные достопримечательности Ярославии: здесь можно заказать блюда и напитки a la carte. И еще — территория отеля настолько обширна, что идеально подойдёт для празднования Дня рождения, памятной даты и даже свадьбы. Так что вполне возможно, что обручальным в этом случае станет уже не бульварное, а Золотое кольцо.