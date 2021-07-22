Летний драйв в AZIMUT Отель Переславль

Мал золотник да дорог — это определенно про Переславль-Залесский, родину Александра Невского, самый близкий к Москве (после Сергиева Посада) город Золотого кольца и уж точно один из самых интересных на всем маршруте. Уму непостижимо, как на такой компактной территории уместилось такое количество достопримечательностей — природных и культурных, старинных и современных.

С десяток действующих монастырей и церквей, национальный парк «Плещеево озеро» и дендрологический сад, историко-архитектурный музей-заповедник в бывшей Горицкой обители и уникальный музей «Ботик Петра», добрая дюжина крошечных частных мини-музеев и музей паровозов в соседних Талицах, где можно прокатиться на ручной дрезине — здесь действительно так много всего, что осмотреть даже самое главное в городе за короткую экскурсию точно не получится, не стоит и пытаться.

Куда лучше приехать сюда на длинный уикенд, чтобы сложить свое собственное, цельное представление о Переславле — устроить себе панорамный пикник на Александровой горе с видом на озеро, без спешки пройтись по экотропам нацпарка, взять пару-тройку уроков виндсерфинга или кайтинга на плещеевских спортивных базах, попробовать местную ряпушку в «кухмистерской» петровских времен и улиток на местной агроферме, а ещё заехать на органическую пасеку швейцарца Беньямина Форстера и в необычный питомник цветов Williams Garden.