Лимитированная коллекция Newby Teas by Matthew Williamson уже в России

Величественные тигры и пышная зелень джунглей украшают баночку «Эрл Грей Экзотик». Этот изысканный купаж привнесет в повседневную жизнь дух ярких приключений, а мягкие нотки бергамота и пряного сафлора откроют новые грани вкуса. Яркий, броский и экзотический дизайн Мэтью Уильямсона прекрасно отражает дух Индии, место происхождения этого чая.

«Индия всегда была одним из моих любимых уголков света — я был там более 40 раз. Впервые я отправился туда в 18 лет и сразу же влюбился. Страна дарит мне бесконечное вдохновение, и я искренне восхищен её красочными цветами, яркостью, атмосферой и характером. Я бы не смог подарить жизнь этой коллекции, не оценив по достоинству один из главных мировых чайных регионов и мой второй дом» — говорит Мэтью Уильямсон.