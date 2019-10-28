Лимитированная коллекция Newby Teas by Matthew Williamson уже в России
Британская чайная компания премиум класса Newby Teas объединилась с культовым английским дизайнером Мэтью Уильямсоном для выпуска уникальной капсульной коллекции купажей чая в ярких расписных шкатулках. Создание коллекции началось с выбора и дегустации разнообразных сортов чая. Для дизайна упаковки, отражающей бы все грани выбранного купажа, Мэтью черпал вдохновение на родине основателя и владельца Newby Teas — в индийском штате Раджастан. В красочных узорах баночек нашли отражение как уникальный характер каждого из трёх чаёв, так и любовь Мэтью к Востоку, насыщенным цветам и акварельной росписи.
Величественные тигры и пышная зелень джунглей украшают баночку «Эрл Грей Экзотик». Этот изысканный купаж привнесет в повседневную жизнь дух ярких приключений, а мягкие нотки бергамота и пряного сафлора откроют новые грани вкуса. Яркий, броский и экзотический дизайн Мэтью Уильямсона прекрасно отражает дух Индии, место происхождения этого чая.
«Индия всегда была одним из моих любимых уголков света — я был там более 40 раз. Впервые я отправился туда в 18 лет и сразу же влюбился. Страна дарит мне бесконечное вдохновение, и я искренне восхищен её красочными цветами, яркостью, атмосферой и характером. Я бы не смог подарить жизнь этой коллекции, не оценив по достоинству один из главных мировых чайных регионов и мой второй дом» — говорит Мэтью Уильямсон.
Купаж «Сад Жасмина и Роз» оформлен белоснежными цветами жасмина и изысканными розами на фоне бирюзового чистого неба. Гармоничный вкус этого зеленого чая отличается своей деликатностью и будто переносит в благоухающий летний сад Востока.
«Мы гордимся этой коллаборацией. Как люксовый чайный бренд, мы всегда стремимся создавать продукты, отличающиеся исключительными качеством и эстетической привлекательностью. Результатом нашего сотрудничества стала потрясающая коллекция к которой невозможно остаться равнодушной. Вместе с Мэтью мы создали уникальные чайные купажи на основе трёх популярных сортов чая, добавив им оригинальности», — Анета Аслаханова, глобальный директор по маркетингу компании Newby Teas.
Калейдоскоп красочных оттенков изображенных на баночке черного чая «Завтрак Махараджи» напоминает о величии дворцов Индии. Чай ассам богат золотыми типсами, а его насыщенный аромат сбалансирован манящим солодовым послевкусием. Яркий вкус чая «Завтрак Махараджи» позволит окунуться в роскошный мир дворцов Раджастана.
Коллекция Newby by Matthew Williamson демонстрирует бескомпромиссное качество Newby и инновационный подход компании к выбору чая. Красочный дизайн каждой баночки, полный духа приключений и экзотики, подчеркивает характер уникальных купажей, которые удовлетворят вкус самых взыскательных гурманов.
Коллекция доступна в России в онлайн-бутике: www.newbyteas.ru