LIQUI MOLY: как автомобили с двигателями внутреннего сгорания могут быть экологичнее, чем автомобили на электротяге?
Так уж повелось, что научно технический прогресс во многом связан с производством и совершенствованием техники. Во главе угла стоят производительность и эффективность этой самой техники. Выше показатели, больше КПД, мощнее ресурс. От этих «Быстрее! Выше! Сильнее!» страдает в первую очередь окружающая среда.
Мало того, что производство само по себе — далеко не экологичный процесс, так еще и работа выпускаемых агрегатов добавляет выбросов.
И даже, условно, экологичные электромобили, которые лишены выхлопных газов, на деле оказываются гораздо вреднее ДВС или даже дизельных двигателей. Выбросы СО2 при утилизации батарей не идут ни в какое сравнение с тем количеством углекислого газа, которое отдают в атмосферу автомобили на привычном нам топливе. Об этом говорят исследования, опубликованные в британском журнале Nature.
Однако автомобили на сжигаемом топливе берут объемом. По прогнозам Navigant Research, опубликованным на портале Autonews, к 2035 году мировой автопарк будет насчитывать порядка двух миллиардов автомобилей, и доля электромобилей в этой цифре ничтожна.
Как двигатели на нефтяном топливе могут быть экологичнее, чем двигатели на электротяге?
LIQUI MOLY заботится об экологии. Продукция помогает владельцам автомобилей и мотоциклов снизить расход топлива, а значит, и уменьшить количество выбросов.
На помощь снова приходят новые технологии. У разработчиков стоит задача, используя накопленный опыт и свои собственные разработки, создавать продукты, снижающие выход СО2.
Был проведен эксперимент. После добавления очистителя системы LIQUI MOLY дизельный двигатель с пробегом около 124 000 километров и бензиновый двигатель с пробегом 57 000 километров прошли испытания на 655 км и 468 км соответственно.
В результате, окись углерода (CO) — результат неполного сгорания — больше не выявляется в ходе повторного измерения в обоих автомобилях, даже при высоких оборотах двигателя.
До использования очищающей присадки дизельный двигатель выделял от 0,010 до 0,012% окиси углерода, а бензиновый — 0,024%.
Концентрация углеводорода (CH) в выхлопных газах дизельного топлива к концу испытания снизилась примерно на 50%.
«Очиститель системы позволяет убирать отложения на топливных форсунках», — объясняет Дэвид Кайзер — руководитель отдела исследований и разработок. Это означает, что после этого топливо снова может равномерно распыляться. Результаты небольшого практического теста подтверждают прошлые стендовые испытания.
Компания APL Automobil-Prüftechnik Landau, разрабатывающая и проводящая тесты для производителей и поставщиков двигателей, проверила продукцию из широкого ассортимента Liqui Moly. Через 60 часов на каждом клапане испытуемого двигателя обнаружилось 0,3 грамма отложений, на том же двигателе после добавления промывки в систему впрыска (продукт, связанный с очистителем системы) было всего 0,03 грамма.
LIQUI MOLY получила от GTÜ — Немецкой ассоциации автомобильного контроля — данные, подтверждающие, что присадки для очистки топлива (включая полиизобутиламины) могут улучшить качество выхлопных газов, и как следствие — положительно влиять на экономию топлива.
Эффективный очиститель инжектора Injection Reiniger Effectiv — средство для очистки топливной системы при явных симптомах загрязнения: нестабильных оборотах, потере тяги, постоянных проблемах с пуском двигателя. Очищает от нагара, смол и отложений различного характера. Сокращает выбросы вредных веществ, и расход бензина. Для любых конфигураций системы впрыска: K-, KE-, L-Jetronic и более современных систем. Действие средства сохраняется до 2000 км.
Присадка Super Diesel — смесь чистящих, смазывающих и улучшающих цетановое число добавок, позволила очистить отложения на инжекторах, возникшие ранее из-за соединений цинка. Средство для очистки дизельных топливных систем от нагара, закоксовок, коррозии. Работает по всей топливной системе и обладает длительным эффектом — сохраняет действие до 2000 км. При периодическом применении, каждые 2000 км., поддерживает всю систему в чистоте, повышая силовые параметры двигателя. Рекомендуется для любых систем впрыска дизельных двигателей. Особо эффективно при использовании современного низкосернистого топлива (EURO стандарта) за счет наличия в средстве смазывающих топливную систему компонентов.
Для сохранения экологии не менее важен и чистый двигатель. При отсутствии загрязнений мотор работает мягче, не нужно постоянно подгазовывать, чтобы держать обороты, ведь каждое новое нажатие на педаль акселератора — это повышенный впрыск топлива и его сгорание, то есть концентрированный выхлоп и повышенный расход. У чистого мотора массовая доля углекислого газа в выхлопе гораздо ниже. Меньше и расход топлива.
Использование моторного масла LIQUI MOLY Molygen обладает защитными свойствами, увеличивает ресурс двигателя и позволит сэкономить за счет снижения расхода топлива. Экономия может составлять до 7%. Это комбинация современных базовых масел и уникального пакета присадок Molygen, созданного на основе гибридной технологии MFC (Molecular Friction Control). Технология MFC работает посредством легирования поверхностного слоя деталей двигателя ионами молибдена и вольфрама. В результате легированные поверхности обладают очень высоким запасом прочности. Помогает сохранить двигатель от износа и существенно сказывается на экономии топлива.
Мы дышим одним воздухом, поэтому сохранять его чистоту — ответственность каждого из нас.