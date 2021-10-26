LIQUI MOLY: как автомобили с двигателями внутреннего сгорания могут быть экологичнее, чем автомобили на электротяге?

Так уж повелось, что научно технический прогресс во многом связан с производством и совершенствованием техники. Во главе угла стоят производительность и эффективность этой самой техники. Выше показатели, больше КПД, мощнее ресурс. От этих «Быстрее! Выше! Сильнее!» страдает в первую очередь окружающая среда.

Мало того, что производство само по себе — далеко не экологичный процесс, так еще и работа выпускаемых агрегатов добавляет выбросов.

И даже, условно, экологичные электромобили, которые лишены выхлопных газов, на деле оказываются гораздо вреднее ДВС или даже дизельных двигателей. Выбросы СО2 при утилизации батарей не идут ни в какое сравнение с тем количеством углекислого газа, которое отдают в атмосферу автомобили на привычном нам топливе. Об этом говорят исследования, опубликованные в британском журнале Nature.

Однако автомобили на сжигаемом топливе берут объемом. По прогнозам Navigant Research, опубликованным на портале Autonews, к 2035 году мировой автопарк будет насчитывать порядка двух миллиардов автомобилей, и доля электромобилей в этой цифре ничтожна.