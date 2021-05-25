«Магия кино в ваших руках»: Xiaomi и Клим Шипенко представляют серию Mi 11
В мероприятии принял участие режиссер Клим Шипенко («Холоп», «Текст»), который присоединился к уникальному творческому проекту Xiaomi и снял с помощью нового смартфона короткометражный фильм «Эффект плацебо». Он основан на реальной истории юной поэтессы, которая работает медсестрой в клинике по лечению COVID-19 и ведет личный блог. Премьера короткометражного фильма состоялась в рамках презентации серии Mi 11, а теперь фильм может посмотреть любой желающий.
Mi11 – настоящая магия кино в ваших руках
Как по-настоящему премиальное устройство, Mi 11 несет в себе впечатляющие усовершенствования: среди важнейших обновлений — чипсет Qualcomm® Snapdragon™ 888, система из трех камер со 108-мегапиксельным основным сенсором, стереодинамики, разработанные совместно с Harman Kardon, и 50-ваттная беспроводная зарядка.
Продемонстрировать всему миру свои творческие способности помогут специальные режимы съемки в один клик: управляйте моментом с “Остановкой времени”, путешествуйте между мирами с помощью “Параллельного мира”, добавьте креативности с “Ночным таймлапсом” или “Медленным затвором”. 13-мегапиксельная ультраширокоугольная камера и 5-мегапиксельная телемакрокамера позволят создать впечатляющие пейзажи и яркие портреты, а на передней панели устройства находится 20-мегапиксельная фронтальная камера для непревзойденных селфи и видеообщения с друзьями с высоким качеством.
Mi 11 Lite и Mi 11 Lite 5G: сверхлегкие и сверхтонкие флагманы для любителей изысканного стиля
В линейку Mi 11 также входят два новых смартфона: Mi 11 Lite и Mi 11 Lite 5G. Они имеют на борту все самое необходимое из флагманского сегмента, при этом предлагая стильный дизайн для тех, кто ищет яркое дополнение к своему образу. Новинки также являются самыми легкими и тонкими смартфонами на рынке.
Благодаря 6,65-дюймовому дисплею AMOLED DotDisplay смартфоны способны передавать цвета точно и без искажений. Не важно, занимаетесь вы онлайн-шоппингом или редактируете фото для социальных сетей — будьте уверены, что не ошибетесь в цвете.
Mi Smart Band 6 – всегда на шаг впереди
Помимо новых смартфонов, Xiaomi с гордостью представила российской аудитории Mi Smart Band 6 – новейшее поколение своего самого популярного носимого устройства. Впервые в истории браслет получил по-настоящему полноэкранный дисплей AMOLED, диагональ которого увеличилась до 1,56 дюйма. Каждая характеристика получила существенные усовершенствования, что сделало устройство еще более эффективным фитнес-помощником.
Mi 11 доступен в четырех цветовых вариантах: Лазурно-голубой, Полуночный серый, Облачный белый и Специальное издание с автографом Лэй Цзюня. На российском рынке продается версия с объемом памяти 8+256 ГБ по цене 85 990 рублей.
Mi 11 Lite и Mi 11 5G уже доступны в конфигурации 8+128 ГБ по цене 30 990 рублей за Mi 11 Lite и 37 990 рублей за Mi 11 Lite 5G.
Mi Smart Band 6 доступен для приобретения в России у всех основных розничных партнеров Xiaomi по цене 3990 рублей.