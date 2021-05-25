«Магия кино в ваших руках»: Xiaomi и Клим Шипенко представляют серию Mi 11

Mi 11 доступен в четырех цветовых вариантах: Лазурно-голубой, Полуночный серый, Облачный белый и Специальное издание с автографом Лэй Цзюня. На российском рынке продается версия с объемом памяти 8+256 ГБ по цене 85 990 рублей.

Mi 11 Lite и Mi 11 5G уже доступны в конфигурации 8+128 ГБ по цене 30 990 рублей за Mi 11 Lite и 37 990 рублей за Mi 11 Lite 5G.

Mi Smart Band 6 доступен для приобретения в России у всех основных розничных партнеров Xiaomi по цене 3990 рублей.