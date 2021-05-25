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«Магия кино в ваших руках»: Xiaomi и Клим Шипенко представляют серию Mi 11

National Geographic Россия
25 мая 2021
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Xiaomi Mi 11
Для всех любителей создавать креативный контент и выделяться ярким стилем компания Xiaomi провела необычную презентацию флагманской серии смартфонов Mi 11 и фитнес-браслета Mi Smart Band 6.

В мероприятии принял участие режиссер Клим Шипенко («Холоп», «Текст»), который присоединился к уникальному творческому проекту Xiaomi и снял с помощью нового смартфона короткометражный фильм «Эффект плацебо». Он основан на реальной истории юной поэтессы, которая работает медсестрой в клинике по лечению COVID-19 и ведет личный блог. Премьера короткометражного фильма состоялась в рамках презентации серии Mi 11, а теперь фильм может посмотреть любой желающий.

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Клим Шипенко

режиссер

«Я никогда раньше не пробовал снимать фильмы на смартфон, но мне всегда было интересно попробовать, что из этого может получиться. К тому же количество идей, возникающих в голове сценариста и режиссера, гораздо больше, чем возможностей воплотить их в жизнь. Знакомство с компанией Xiaomi и ее новым смартфоном Mi 11 совпало с моей задумкой снять историю о новых героях современности – врачах, спасающих жизни. Получившийся в итоге короткометражный фильм во многом стал возможным благодаря тем преимуществам, которые дает современный смартфон с компактными габаритами и в то же время впечатляющими кинематографическими возможностями».

Mi11 – настоящая магия кино в ваших руках

Как по-настоящему премиальное устройство, Mi 11 несет в себе впечатляющие усовершенствования: среди важнейших обновлений — чипсет Qualcomm® Snapdragon™ 888, система из трех камер со 108-мегапиксельным основным сенсором, стереодинамики, разработанные совместно с Harman Kardon, и 50-ваттная беспроводная зарядка.

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Xiaomi Mi 11

Продемонстрировать всему миру свои творческие способности помогут специальные режимы съемки в один клик: управляйте моментом с “Остановкой времени”, путешествуйте между мирами с помощью “Параллельного мира”, добавьте креативности с “Ночным таймлапсом” или “Медленным затвором”. 13-мегапиксельная ультраширокоугольная камера и 5-мегапиксельная телемакрокамера позволят создать впечатляющие пейзажи и яркие портреты, а на передней панели устройства находится 20-мегапиксельная фронтальная камера для непревзойденных селфи и видеообщения с друзьями с высоким качеством. 

Mi 11 Lite и Mi 11 Lite 5G: сверхлегкие и сверхтонкие флагманы для любителей изысканного стиля

В линейку Mi 11 также входят два новых смартфона: Mi 11 Lite и Mi 11 Lite 5G. Они имеют на борту все самое необходимое из флагманского сегмента, при этом предлагая стильный дизайн для тех, кто ищет яркое дополнение к своему образу. Новинки также являются самыми легкими и тонкими смартфонами на рынке.

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Xiaomi Mi 11 Lite
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Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Благодаря 6,65-дюймовому дисплею AMOLED DotDisplay смартфоны способны передавать цвета точно и без искажений. Не важно, занимаетесь вы онлайн-шоппингом или редактируете фото для социальных сетей — будьте уверены, что не ошибетесь в цвете.

Mi Smart Band 6 – всегда на шаг впереди

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Xiaomi Mi Smart Band 6

Помимо новых смартфонов, Xiaomi с гордостью представила российской аудитории Mi Smart Band 6 – новейшее поколение своего самого популярного носимого устройства. Впервые в истории браслет получил по-настоящему полноэкранный дисплей AMOLED, диагональ которого увеличилась до 1,56 дюйма. Каждая характеристика получила существенные усовершенствования, что сделало устройство еще более эффективным фитнес-помощником. 

Mi 11 доступен в четырех цветовых вариантах: Лазурно-голубой, Полуночный серый, Облачный белый и Специальное издание с автографом Лэй Цзюня. На российском рынке продается версия с объемом памяти 8+256 ГБ по цене 85 990 рублей.

 

Mi 11 Lite и Mi 11 5G уже доступны в конфигурации 8+128 ГБ по цене 30 990 рублей за Mi 11 Lite и 37 990 рублей за Mi 11 Lite 5G.

 

Mi Smart Band 6 доступен для приобретения в России у всех основных розничных партнеров Xiaomi по цене 3990 рублей.

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