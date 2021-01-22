Мальдивский курорт написал на дне лагуны фразу «Спасибо, герои». Слова выложены из спасенных кораллов!

Во время вынужденной приостановки деятельности курорта морские биологи начали собирать отколовшиеся, но еще живые фрагменты кораллов с близлежащих рифов и затем «посадили» их на конструкции в виде букв, установленные на морском дне недалеко от берега. Это трудоемкий процесс, но без него кораллы не имеют шансов на выживание. К счастью, риф процветает, став новым домом для многочисленных обитателей океана.

Вышеописанная акция — часть программы по регенерации коралловых рифов на атолле, принятая курортом в 2009 году. За прошедшее время специалисты высадили уже 365 платформ, за которыми регулярно ухаживают, например, очищают от водорослей и придонных организмов, препятствующих росту кораллов.

Через 2-3 года, когда кораллы полностью покроют каркас конструкции, посвященной медикам, риф станет постоянным напоминанием о героизме врачей и медицинского персонала в борьбе с общемировой пандемией нового типа коронавируса. Слова Thank You Heroes («Спасибо, герои») видны не только из иллюминаторов гидропланов и снимков с дронов, но и отлично читаются с террасы ресторана Lighthouse.

В благодарность медицинским работникам всего мира курорт Baros с радостью дарит им фирменный массаж в Serenity Spa и романтичный ужин на пляже для двоих, а также бутылку шампанского по прибытии и любую экскурсию на выбор во время пребывания. Предложение действительно до 22 декабря 2021 года.

На ежегодной премии World Travel Awards, прошедшей в ноябре 2020 года, курорт Baros уже в восьмой раз получил награду в качестве «Самого романтичного отеля Индийского океана», а также был признан «Ведущим бутик-отелем Мальдивской Республики» и отмечен в категории «Лучшие островные виллы в мире».