Мальдивский офис по туризму (MMPRC) начал серию презентаций туристических возможностей направления

19 марта в Москве в отеле Лотте состоялась встреча представителей туриндустрии Мальдивских островов с туристическими компаниями Москвы и Московской области.

На презентации представители офиса по туризму рассказали о стратегии Мальдив на российском рынке, преимуществах отдыха на островах, особенностях размещения и новых курортах, запланированных к открытию в 2021–2022 гг.

Согласно данным министерства туризма мальдивских островов, с 1 января по 4 марта 2021 года Мальдивы посетило 198 116 туристов, что на 41,3% больше по сравнению с таким же периодом прошлого года. Россия является лидером по количеству прибытий — 42417 человек, уступая только Индии — 46541 человек. Третье место занимает Украина (13350), за ней следует Казахстан (8537), Германия (7870) и другие европейские рынки.

Учитывая возросший туристический поток, а также непростую эпидемиологическую ситуацию в мире, правительство считает своим приоритетом обеспечение безопасности путешествующих. Для этого в июле 2020 года Министерство туризма приняло руководство по перезапуску туристического сектора — «Меры по охране здоровья и предотвращению передачи COVID-19 в сфере туризма», — в котором представлена как важная информация для туристов, так и исчерпывающие рекомендации по новому порядку работы для всех направлений индустрии.

22 марта аналогичное мероприятие пройдет в Казани, а 24 и 26 марта в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.