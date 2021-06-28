На солнечной стороне: другие Мальдивы

Мальдивская Республика находится в Южной Азии, и другой такой страны на планете не найти. Все дело в географии — несмотря на то, что площадь государства составляет всего 300 км2, оно занимает умопомрачительные 90 000 км2. Из космоса Мальдивы предстают роскошным жемчужным ожерельем длиной почти в 1000 км, а когда летишь над островами на самолете невольно замечаешь их сходство с пестрыми пятнышками на оперении павлина.

Страна состоит из имеющих форму колец атоллов — того, что осталось от доисторических вулканов: после того, как они опустились на дно океана, их кратеры постепенно заросли кораллами и сформировали уникальную систему барьерных рифов с внутренними лагунами, каналами и проливами — она включает в себя около 3% кораллов мира. Со временем благодаря природной эрозии из их небольших обломков образовались островки — большие и маленькие. Впрочем, из-за подобной «истории с географией» длина крупнейшего из них не превышает 8 км, а средняя высота архипелага над уровнем моря составляет около 1,5 метра.