На солнечной стороне: другие Мальдивы

Мы привыкли думать о Мальдивах, как об идеальном направлении для райского отдыха в стиле «баунти» — сразу представляешь себе отели величиной в остров, роскошные виллы на сваях над бирюзовыми лагунами, гастрономические сифуд-рестораны и блаженное ничегонеделанье под усыпляющий шелест кокосовых пальм. Однако расположенный вблизи экватора архипелаг скрывает в себе гораздо больше сокровищ, чем кажется на первый взгляд. Вместе c Министерством по туризму Мальдивских островов рассказываем о том, чем заняться в этом краю вечного лета.
Этот подводный, подводный мир
Мальдивская Республика находится в Южной Азии, и другой такой страны на планете не найти. Все дело в географии — несмотря на то, что площадь государства составляет всего 300 км2, оно занимает умопомрачительные 90 000 км2. Из космоса Мальдивы предстают роскошным жемчужным ожерельем длиной почти в 1000 км, а когда летишь над островами на самолете невольно замечаешь их сходство с пестрыми пятнышками на оперении павлина.
Страна состоит из имеющих форму колец атоллов — того, что осталось от доисторических вулканов: после того, как они опустились на дно океана, их кратеры постепенно заросли кораллами и сформировали уникальную систему барьерных рифов с внутренними лагунами, каналами и проливами — она включает в себя около 3% кораллов мира. Со временем благодаря природной эрозии из их небольших обломков образовались островки — большие и маленькие. Впрочем, из-за подобной «истории с географией» длина крупнейшего из них не превышает 8 км, а средняя высота архипелага над уровнем моря составляет около 1,5 метра.
Внушительная часть Мальдивской Республики отдана под различного рода национальные парки, заповедники и природоохранные территории — и их количество растет с каждым годом. Так, десять лет назад в центральной части страны, рядом с проливом Кардива, появился биосферный заповедник атолла Баа — родной дом для одного из крупнейших скоплений коралловых рифов в Индийском океане: тут около 250 видов мягких и каменистых кораллов, порядка 1200 видов рыб, а также большие популяции морских черепах, скатов и китовых акул.
В 2017 году около 1000 гектаров территории северного атолла Нууну — 9 необитаемых островков, которые прежде имели статус биосферного заповедника ЮНЕСКО — вошли в состав первого в стране национального морского парка. Он был создан для защиты местной экосистемы, наземной и подводной: кокосовых рощ и мангровых зарослей, гигантских раков-отшельников и эндемичных птиц, но прежде всего — рыб и кораллов. Впереди — изучение парка учеными и осознанными туристами, посещение которых Нууну будет строиться по правилам «оставляйте только следы, увозите только воспоминания».
Буквально в прошлом году в южной части страны, практически на экваторе, появились сразу два биосферных заповедника — Фувамула и Адду. Фувамула иногда называют «азиатскими Галапагосами»: это единственный в стране остров-атолл вулканического происхождения, и он может похвастать самой разнообразной подводной флорой и фауной на Мальдивах. А создание огромного, включающего в себя три десятка островов заповедника атолла Адду поможет специалистам отслеживать влияние человеческого фактора и глобального потепления на хрупкую экосистему мальдивских коралловых рифов.
В последние десять лет многие государственные учреждения и некоммерческие фонды объявили настоящую войну такой серьезной экологической проблеме как выцветание и вызванное им вымирание кораллов — оно происходит из-за повышения температуры и уровня кислотности океана, а также гибели фотосинтезирующих водорослей. Для изменении ситуации к лучшему в разных уголках страны на «домашние» рифы островов высаживаются целые колонии подрощенных кораллов — к слову, в некоторых отельных экопрограммах могут принять участие и туристы.
Используются в стране и такие прорывные научные методы, как «распечатка» кораллов на 3D-принтере и микро-фрагментация: кораллы разрезаются на небольшие кусочки, что стимулирует их к более быстрому росту — иногда до 50 раз — и последующему слиянию. Все это вселяет уверенность в том, что «царь природы» человек наконец-то научится с ней добрососедским отношениям, и заповедные коралловые рифы Мальдивской Республики будут по-прежнему радовать путешественников своей пронзительной красотой и фантастическим разнообразием обитателей.