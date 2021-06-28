На солнечной стороне: культурная жизнь Мальдив

Немного статистики: Мальдивская Республика расположена на архипелаге из 26 коралловых атоллов, который включает в себя 1192 островка. При этом население есть лишь на 200, а еще 80 «условно обитаемы» — если считать гостей и обслуживающий персонал работающих на них отелей. И если на курорты имеет смысл приезжать ради того чтобы устроить себе детокс от мегаполисов и «перезарядить батарейки» под жарким тропическим солнцем, то по-настоящему открыть для себя Мальдивы получится лишь во время посещений так называемых «локальных» островов, которые зачастую расположены не так далеко от островов «туристических». Большая часть населения по-прежнему занята рыбной ловлей (за исключением островов как Тодду, где популярно сельское хозяйство).

Кстати, одно с другим прекрасно соединяется во время традиционной рыбалки: гости островов могут поучаствовать в добыче рыбы вместе с местными жителями, выходя на улов на небольших мальдивских дони — парусных и моторных лодках с загнутым носом. Жители островного государства практикуют самые правильные и экологичные методы рыболовства, такие как ловлю рыбы удочкой и леской.

За последние двенадцать лет на многих «локальных» островах — например, на острове Маафуши с его водными активностями или острове-атолле Фувамула с его шикарным пляжем Тхунду — появились собственные туристические зоны с демократичными отелями и гостевыми домами. Обязательно ознакомьтесь с правилами для туристов, уважайте местные традиции и даже не ищите спиртное в местных заведениях.