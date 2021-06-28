На солнечной стороне: культурная жизнь Мальдив

Мы привыкли думать о Мальдивах, как об идеальном направлении для райского отдыха в стиле «баунти» — сразу представляешь себе отели величиной в остров, роскошные виллы на сваях над бирюзовыми лагунами, гастрономические сифуд-рестораны и блаженное ничегонеделанье под усыпляющий шелест кокосовых пальм. Однако расположенный вблизи экватора архипелаг скрывает в себе гораздо больше сокровищ, чем кажется на первый взгляд. Вместе c Министерством по туризму Мальдивских островов рассказываем о том, чем заняться в этом краю вечного лета.
Культурный код
Немного статистики: Мальдивская Республика расположена на архипелаге из 26 коралловых атоллов, который включает в себя 1192 островка. При этом население есть лишь на 200, а еще 80 «условно обитаемы» — если считать гостей и обслуживающий персонал работающих на них отелей. И если на курорты имеет смысл приезжать ради того чтобы устроить себе детокс от мегаполисов и «перезарядить батарейки» под жарким тропическим солнцем, то по-настоящему открыть для себя Мальдивы получится лишь во время посещений так называемых «локальных» островов, которые зачастую расположены не так далеко от островов «туристических». Большая часть населения по-прежнему занята рыбной ловлей (за исключением островов как Тодду, где популярно сельское хозяйство).
Кстати, одно с другим прекрасно соединяется во время традиционной рыбалки: гости островов могут поучаствовать в добыче рыбы вместе с местными жителями, выходя на улов на небольших мальдивских дони — парусных и моторных лодках с загнутым носом. Жители островного государства практикуют самые правильные и экологичные методы рыболовства, такие как ловлю рыбы удочкой и леской.
За последние двенадцать лет на многих «локальных» островах — например, на острове Маафуши с его водными активностями или острове-атолле Фувамула с его шикарным пляжем Тхунду — появились собственные туристические зоны с демократичными отелями и гостевыми домами. Обязательно ознакомьтесь с правилами для туристов, уважайте местные традиции и даже не ищите спиртное в местных заведениях.
На локальных островах следует проявлять уважение к местным традициям и образу жизни и носить более консервативную одежду. Мальдивы — мусульманская страна и, если вы планируете посещение мечети или другого места, связанного с религией, выбирайте одежду, закрывающую колени и плечи, а женщине будет необходимо еще покрыть и голову.
Мальдивы нередко именуют «перекрестком Индийского океана». Собственно, название республики — производное от индоевропейских слов male («возвышение на рельефе») и divy («остров»), да и местный язык дивехи вырос из санскрита. Эта страна — плавильный котел, в котором смешались индийские, шри-ланкийские, малайские, арабские, персидские, индонезийские и даже африканские национальные особенности.
Культурный микс чувствуется здесь на каждом шагу. Взять, например, мальдивский танец «бодуберу», то есть «большой барабан» — в нем явственно ощущается влияние Восточной Африки и Берега суахили, а исполняет его группа из 10-15 человек, среди которых сразу несколько перкуссионистов. Самым же популярным музыкальным инструментом страны считается бульбуль туранг — горизонтальный аккордеон, на котором играют во время аккомпанирования традиционным песнопениям. Национальная мальдивская еда отсылает уже к Южной Азии — особенно к Индии и Шри-Ланке: карри, рис, блюда из рыбы (особенно тунца — деликатеса для наших широт и привычной пищи для местных жителей) и морепродуктов. Местный специалитет роши — лепешки — готовят из тертого кокоса и муки, а самая привычная начинка в мальдивских пирожках масроши — рыба со специями и травами.
В качестве сувениров лучше всего выбирать созданные и украшенные орнаментами циновки и опахала их тростника, который традиционно изготавливаются женщинами, деревянные лакированные шкатулки и всевозможные украшения — так вы сможете увезти домой частичку мальдивской красоты.