В гостях у сказки: гестхаус на Мальдивах

За последние 12 лет, которые прошли с судьбоносного разрешения правительства Мальдивской Республики открывать небольшие отели и гостевые дома на «локальных» островах архипелага, в туристической индустрии страны случилась самая настоящая революция. Судите сами — если раньше Мальдивы считались направлением исключительно премиальным и за отдых приходилось выкладывать круглую сумму, то теперь появились вполне демократичные и притом достойные альтернативы: вместо гидросамолета — общественный транспорт (паром или моторная лодка), вместо роскошного курорта — простой, но уютный гестхаус, который вполне можно заказать на booking.com и Airbnb, вместо гурмэ-ресторана — кафе с местной, преимущественно рыбной кухней. Каникулы на таких «локальных» островах — отличный, пусть и неочевидный вариант для погружения в мальдивскую культуру, а также показательный пример осознанного туризма. Рассказываем о самых интересных.
Укулас, атолл Алиф-Алиф
На Укулас приезжают ради подводного мира — снорклинга и дайвинга на домашнем рифе в лагунах, хотя не возбраняется и просто купаться и загорать на пляже. Еще один аргумент — возможность остановиться в гостевом доме, принадлежащем местному сообществу рыбаков.
Хангнамиду, атолл Алиф-Алиф
Расположенный от Мале в часе езды на скоростном катере, Хангнамиду известен своими пляжами. Здесь тоже все хорошо с дайвингом — остров может похвастать богатой подводной фауной, а также возможностью увидеть рифовых акул, черепах и осьминогов.
Бодуфолуду, атолл Алиф-Алиф
Это совсем крошечный островок, но и на нем нашлось место для нескольких гестхаусов, школы погружений с аквалангом (местный домашний риф считается одним из лучших в стране), пары мечетей, горстки магазинов и кафе, а также футбольного поля.
Тинаду, атолл Вааву
Помимо классических дайвинга и снорклинга (потрясающая коралловая «архитектура» начинается буквально с 2 метров глубины и находится всего в 20 метров от берега), тут много опций и для глубоководной рыбалки: среди трофеев — тунец, барракуда и знаменитый голубой марлин.
Омаду, атолл Алиф-Алиф
Идиллический отдых без беготни и лишних телодвижений — таков отпуск на «локальном» Омаду. Но если вас интересует дикая природа, не пропустите сафари на китовых акул, во время которых можно бок о бок поплавать с этими безобидными гигантами.
Тодду, атолл Алиф-Алиф
Тодду — это история про пляжи, они здесь просто замечательные, да и выбор отелей и гестхаусов впечатляет. Если захочется разнообразия, можно заказать эскурсию-пикник на пустынной песчаной отмели или даже на короткое время стать Робинзоном Крузо на одном из необитаемых островков.
Маалос, атолл Баа
Маалос, как и некоторые другие острова, находится на подводном канале, но вдобавок он расположен в границах биосферного заповедника ЮНЕСКО: морская жизнь здесь особенно богата, так что во время дайвинга можно увести с собой немало фототрофеев.
Дараванду, атолл Баа
Несмотря на свои небольшие размеры, здешний залив Ханифару стил одним из лучших мест в мире для снорклинга с гигантскими мантами — при некоторой удаче, за одну экскурсию можно увидеть до 200 этих крупных скатов массой в несколько тонн.
Маамигили, атолл Алифу-Даалу
С мая по сентябрь в местечке Дидду-Бейру, расположенном неподалеку от Маамигили, собирается множество китовых акул — посмотреть на них в свою очередь собираются немало морских биологов и примкнувших к ним туристов-дайверов и -снорклеров.
Дигура, атолл Алифу-Даалу
На Дигуре есть все и сразу — белые пляжи, голубые лагуны, домашний риф с коралловыми кущами и больше дюжины гостевых домов на любой вкус. Вишенки на торте — сафари на китовых акул, плавание с мантами и ночный снорклинг.