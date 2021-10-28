В гостях у сказки: гестхаус на Мальдивах

За последние 12 лет, которые прошли с судьбоносного разрешения правительства Мальдивской Республики открывать небольшие отели и гостевые дома на «локальных» островах архипелага, в туристической индустрии страны случилась самая настоящая революция. Судите сами — если раньше Мальдивы считались направлением исключительно премиальным и за отдых приходилось выкладывать круглую сумму, то теперь появились вполне демократичные и притом достойные альтернативы: вместо гидросамолета — общественный транспорт (паром или моторная лодка), вместо роскошного курорта — простой, но уютный гестхаус, который вполне можно заказать на booking.com и Airbnb, вместо гурмэ-ресторана — кафе с местной, преимущественно рыбной кухней. Каникулы на таких «локальных» островах — отличный, пусть и неочевидный вариант для погружения в мальдивскую культуру, а также показательный пример осознанного туризма. Рассказываем о самых интересных.

Укулас, атолл Алиф-Алиф

На Укулас приезжают ради подводного мира — снорклинга и дайвинга на домашнем рифе в лагунах, хотя не возбраняется и просто купаться и загорать на пляже. Еще один аргумент — возможность остановиться в гостевом доме, принадлежащем местному сообществу рыбаков.

Хангнамиду, атолл Алиф-Алиф

Расположенный от Мале в часе езды на скоростном катере, Хангнамиду известен своими пляжами. Здесь тоже все хорошо с дайвингом — остров может похвастать богатой подводной фауной, а также возможностью увидеть рифовых акул, черепах и осьминогов.