Mars и «ЭкоТехнологии» представили лимитированную коллекцию сабо с применением вторсырья с производства жевательной резинки

Компания Mars и группа компаний «ЭкоТехнологии» в партнерстве с обувной фабрикой «Колесник» выпускают сабо, в состав которых входит переработанная жевательная резинка. Первая экспериментальная партия уже появилась в продаже на Яндекс.Маркете. Розничная цена одной пары составляет 750 рублей. Потребителям доступны сабо в размерной линейке от 36 до 45 размера. Тестовую партию снабдили яркими тематическими джибитсами. В состав готового изделия входит до 7% переработанной основы для жевательной резинки.

Mars является самой экологичной компанией России во многом благодаря ответственному подходу к обращению с отходами, нацеленному на переработку или полезное использование.

«Мы уверены, что самое правильное с точки зрения обращения с отходами — это производить меньше отходов, и это одна из наших целей. При этом мы крупное производство, и на сегодняшний день на наших фабриках все равно образуется некоторый объем побочных продуктов. В 2015 году компания Mars достигла показателя „Ноль отходов на полигоны“. В России мы с помощью наших партнеров перерабатываем до 98% производственных отходов и работаем над тем, чтобы энергия от сжигания оставшейся доли тоже шла в полезное использование, например, рекуперацию. Тем не менее, мы постоянно смотрим в сторону альтернативных способов работы с отходами. Производство таких сабо — это наш тестовый проект, в успех которого мы очень верим, — отмечает Елизавета Александрова, директор по корпоративным отношениям Mars Wrigley Россия. — На данном этапе нам важно получить обратную связь от покупателей сабо, понять, насколько этот инновационный продукт полезен и удобен в повседневном использовании».