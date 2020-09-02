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Экспедиция «9 Легенд Русского Севера»
Калейдоскоп
Партнёрский материал

Мастерская подарков и интерьерного декора «Антарес»

Михаил Сысоев
02 сентября 2020
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В наши дни уже бывает трудно кого-то удивить: любые тренды быстро перехватываются множеством компаний одной сферы, а после меняются и дорабатываются лишь незначительно — тем важнее для производителя отличиться и произвести что-то уникальное. Такой подход предлагает своим клиентам «Антарес» — магазин и инженерно-производственная площадка полного цикла, позволяющая покупателю выбрать не только существующие продукты компании, но и доработать их, а также создать что-то новое по желанию.

 

«Антарес» предлагает реализацию сложных задумок с профессиональными инженерами, техническое сопровождение крупных мероприятий под ключ — для корпоративных клиентов, высококлассных специалистов и собственное производство, которые позволят уложиться в заданные сроки и бюджет.

Компания производит сувенирную продукцию, декор помещений (в том числе эксклюзивно спроектированные фотозоны и выставочные инсталляции), интерактивные решения с управлением светом, звуком, водой и движущимися конструкциями.

Спектр технологий «Антареса» широк — например, специалисты используют 3D-печать, мелкосерийное литьё пластиков и лазерную резку. При этом материалы для производства может как предоставить компания, так и могут быть куплены и доставлены самим клиентом.

Изучите обилие услуг «Антареса» на сайте производителя.

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