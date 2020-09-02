Мастерская подарков и интерьерного декора «Антарес»

«Антарес» предлагает реализацию сложных задумок с профессиональными инженерами, техническое сопровождение крупных мероприятий под ключ — для корпоративных клиентов, высококлассных специалистов и собственное производство, которые позволят уложиться в заданные сроки и бюджет.

Компания производит сувенирную продукцию, декор помещений (в том числе эксклюзивно спроектированные фотозоны и выставочные инсталляции), интерактивные решения с управлением светом, звуком, водой и движущимися конструкциями.

Спектр технологий «Антареса» широк — например, специалисты используют 3D-печать, мелкосерийное литьё пластиков и лазерную резку. При этом материалы для производства может как предоставить компания, так и могут быть куплены и доставлены самим клиентом.

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