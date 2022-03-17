Мастерская растительной косметики Elska: знакомство с локальным этичным брендом

ELSKA – марка натуральной растительной косметики. Продукция изготавливается с минимумом отходов и не тестируется на животных.

Этичная косметика все стремительнее набирает популярность во всем мире. Это приводит к зарождению локальных брендов. Один из них – мастерская растительной косметики «Elska», который превыше всего ценит принципы веганства и zerowaste.

Мы познакомились с основательницей бренда «Elska» Татьяной Киселевой и поговорили о том, как развивается веганская косметика в России.

Татьяна Киселева основательница бренда Elska

Расскажи об «Elska». Как зародился бренд?

Тут можно отметить две отправные точки развития:

когда обучалась, нарабатывала практику

и когда уже придумывала концепцию и рецепты

История началась 8 лет назад в Омске, там проходило мое обучение. Зарегистрированным брендом мы стали в 2019 году: тогда уже вышли на другой уровень, появились другие обороты, сертифицировали большую часть продукции. Росли поэтапно, с большим трудом, тогда у меня не было понимания бизнеса. Все что тут создано – это лично наш опыт.

В Elska по авторским рецептам создают твёрдые шампуни и кондиционеры, сваренное с нуля мыло, питательные баттеры для тела, ароматные воски и бальзамы, в составе которых есть эфирные масла, редкие смолы, и выращенные в Сибири травы.

Это было увлечением или ты уже строила большие планы?

Я выбирала ликвидную нишу, при этом хотелось, чтобы производимый продукт приносил пользу. Основная мотивация — делать качественный продукт, который не наносит миру вред. Я поняла, что производство косметики под это подходит. При должном внимании, разработке рецептов, подходе к производству – это реально.

Вы позиционируете себя как веганская косметика. Расскажи, пожалуйста, что это значит?

Мы получили предложение от магазинов-партнёров – сделать бренд полностью этичным. Например, у нас была косметика с пчелиным воском, а это уже считается неэтичной косметикой. Благодаря этим магазинам мы полностью пересмотрели рецептуру.

Конечно, есть много спорных ингредиентов. Стеариновая кислота – камень преткновения, она полностью состоит из животных жиров. Мы приложили усилия, чтобы найти растительную из Индонезии. Коллаген и желатин стараемся обходить стороной и проверять поставщиков. Этичные сертификаты тяжело получить, не все производители их делают.

Как вы тестируете косметику?

Мы сотрудничаем с московским сертифицирующим органом, он подготавливает нам тестирования на бактериях.

Интересно, что нам пришлось подготавливать отдельный технический регламент для тестирования. У нас твердая косметика и такой категории для тестирования просто не было. Мы открыли доступ к регламенту для других брендов безвозмездно. Хотим, чтоб он закрепился, и рынок этичной косметики развивался.

Продукция Elska не содержит продуктов животного происхождения и не тестируется на животных. Кроме того, в них не используются такие вещества, как пальмовое или минеральное масло и продукты, которые выделяют или содержат микропластик.

Может ли вся индустрия косметики стать Vegan и Cruelty free? Как работает индустрия косметики? Насколько я знаю, в некоторых странах тестирование косметических продуктов на животных обязательно.

Да, в Китае, например.

а в России?

С Россией интересная ситуация, мы идем наравне с Европой, но наши лаборатории привыкли тестировать на животных. Мы стараемся продавливать идею, что можно тестировать на бактериях. Также наши коллеги «Голодный леший» стали продвигать cruelty free тестирование бытовой химии. Бытовая химия обязательно подлежит сертификации на животных и сейчас эта проблема тоже решается.

т.е. в светлом будущем косметическая индустрия может полностью отказаться от тестирования на животных?

Да, мы уже имеем большой опыт американских производителей, у них почти полностью сведено на «нет» тестирование на животных. Динамика положительная, все больше компаний от этого отказывается, хоть и медленно.

Насчет полностью веганской косметики я не могу сказать, потому что такая индустрия как anti-age и люкс косметика… Там если не добавишь много коллагена в состав, значит, что-то не так с кремом. Это долгий путь, но все больше брендов вступает на путь этичных составов, а не только отсутствия тестирования.

Все ваше производство в Санкт-Петербурге, верно? Я видела на сайте Elska, что вы представлены в огромном количестве городов, от Калининграда до Сахалина. Еще представлены заграницей: в Казахстане, Киргизии, Грузии и Белоруссии. Это огромные расстояния с точки зрения логистики и урона экологии, вы задумывались о новых точках производства?

Пока мы можем производить на максимальных оборотах в своем единственном помещении.

Стараемся перевозить все наземкой, чтобы не задействовать самолеты. Используем упаковочный материал от партнёров повторно. Самое интересное, что часть магазинов тоже еще раз их используют. У нас есть оборот пакетов в некоторых магазинах Петербурга, мы их забираем. Главное не переработка, главное – реюз (reuse, повторное использование – прим. редакции).

Значок «Vegan», используемый на косметических продуктах, выдает только британская организация – The Vegan Society. Планируете ли вы получать эту сертификацию, или у Elska есть какая-то своя внутренняя сертификация?

Такого значка и такого разрешительного документа в РФ нет, я достаточно плотно занималась этим вопросом, все-таки за каждое слово в лозунге мы должны отвечать. Мы не можем сказать, что мы «Eco» или «Organic», если нет такого документа.

Есть различные сообщества, в которые нужно донатить. Вступаешь, проходишь проверку, аудит в зависимости от организации. Мы уже связывались с The Vegan Society, там есть определённая материальная база при проверке средств. Пока мы над этим работаем. Мне важно, что поддержка будет идти на развитие сообщества. Только потом мы будем указывать на этикетке «Vegan».

Вы вводите линейку декоративной косметики. Например, у Elska уже есть воск для бровей. Декоративную косметику сложнее создавать по принципу веганства и этичности? Что вы хотите еще ввести?

Хочется ввести воски для бровей разных оттенков. Мы постепенно создаем что-то новое исходя из спроса. В создании этичной декоративной косметики множество тонкостей. Подобрать натуральные гипоаллергенные красящие вещества сложнее, чем искусственные. Поэтому этот процесс проходит дольше.

Какой ваш самый любимый продукт?

Это «Космическое мыло». Продукт, из которого родилась целая серия: мыло, духи, шампунь. Мы создали его лет семь назад. Для меня это любимый ветеран, которого я готова оставить навечно в линейке.

Еще люблю бессульфатный шампунь, который появился у нас недавно. Изначально делала его для себя, у меня кучерявые волосы и они требуют особого внимания. При правильном уходе они будут требовать меньше заботы.

Из баночной продукции – бальзам для губ «Ежевичные сны». Он всегда у меня в сумочке, универсальный и спасающий. Еще его хватает на вечность.