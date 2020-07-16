HUAWEI известна своим подходом к проектированию и разработке. Компания вкладывает значительное количество времени и усилий в создание устройств, изготовленных из лучших материалов, покоряющих внешним видом и обладающих идеальной эргономикой. Легкий и изящный планшет HUAWEI MatePad отлично подходит для пользования в путешествии. Компактное устройство весит всего 450 г, безрамочный экран 10,4-дюйма с высоким разрешением позволяет пользователям ощутить эти преимущества, где бы они ни находились. Если вы хотите наслаждаться просмотром любимых фильмов и телепередач, проверять электронную почту или читать новости, статьи, страницы в социальных сетях, или даже рисовать, находясь при этом в дороге, то компактный HUAWEI MatePad с легкостью справится с этими задачами.

Функция «Мультискрин» создает единую экосистему между устройствами HUAWEI и делает возможным их беспрепятственное взаимодействие. Например, после подключения к смартфону HUAWEI, вы можете передавать файлы между устройствами одним жестом, запускать на планшете приложения, установленные на смартфоне, или слушать аудиотреки из памяти телефона. Кроме того, можно отвечать на сообщения или принимать звонки через экран планшета. При этом вам не потребуется никаких проводов, что очень удобно в дороге.