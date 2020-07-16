Учитывая, что на рынке планшетов появляется все больше предложений, потенциальных потребителей становится все труднее удивить. Их больше не интересуют устройства со слабой производительностью – им нужны гаджеты, которые выглядят, ощущаются и работают как продукты премиум-класса. HUAWEI MatePad полностью соответствует этим критериям, а стоит всего от 21 990 рублей. Утонченный внешний вид планшета, впечатляющий экран и продолжительное время работы — ключевые факторы, которые делают устройство уникальным.
HUAWEI известна своим подходом к проектированию и разработке. Компания вкладывает значительное количество времени и усилий в создание устройств, изготовленных из лучших материалов, покоряющих внешним видом и обладающих идеальной эргономикой. Легкий и изящный планшет HUAWEI MatePad отлично подходит для пользования в путешествии. Компактное устройство весит всего 450 г, безрамочный экран 10,4-дюйма с высоким разрешением позволяет пользователям ощутить эти преимущества, где бы они ни находились. Если вы хотите наслаждаться просмотром любимых фильмов и телепередач, проверять электронную почту или читать новости, статьи, страницы в социальных сетях, или даже рисовать, находясь при этом в дороге, то компактный HUAWEI MatePad с легкостью справится с этими задачами.
Функция «Мультискрин» создает единую экосистему между устройствами HUAWEI и делает возможным их беспрепятственное взаимодействие. Например, после подключения к смартфону HUAWEI, вы можете передавать файлы между устройствами одним жестом, запускать на планшете приложения, установленные на смартфоне, или слушать аудиотреки из памяти телефона. Кроме того, можно отвечать на сообщения или принимать звонки через экран планшета. При этом вам не потребуется никаких проводов, что очень удобно в дороге.
HUAWEI MatePad — отличный пример минималистичного дизайна, который выделяется чистыми линиями и изысканной металлической отделкой. Сложный производственный процесс придает поверхности планшета приятную текстуру и делает ее более устойчивой к повреждениям. Повышенная прочность и крепкий материал планшета делают его идеальным для юных пользователей. Родители могут быть уверены, что HUAWEI MatePad сохранит презентабельный вид после использования ребенком. Кроме того, планшет поддерживает режим «Дети» с полным родительским контролем. Это позволяет родителям выбирать, какие видео и изображения могут быть доступны ребенку. Не нужно больше беспокоиться о том, что дети потребляют информацию, которая им не подходит в силу возраста.
Мягкое сглаживание боковых граней делает HUAWEI MatePad чрезвычайно удобным для использования в течение длительного времени. Благодаря специальному режиму защиты зрения, планшет автоматически регулирует контрастность, яркость и четкость изображения, а также уменьшает вредоносное излучение синего света. Тем самым снижается нагрузка на глаза, что особенно актуально при длительном использовании планшета в поездке. Планшет просто предназначен чтобы пользоваться им в движении: эргономичный дизайн позволяет крепко удерживать устройство даже одной рукой.
HUAWEI MatePad — 10,4-дюймовый планшет, представленный в полночном сером цвете, оснащенный мощным восьмиъядерным процессором на базе искусственного интеллекта и высокоемкой батареей 7 250 мАч, которые обеспечивают необходимый уровень производительности для повседневных задач, и продолжительное время работы. В сочетании с технологией AI Power Saving HUAWEI MatePad способен работать более 30 дней в режиме ожидания с выключенным экраном. Всего за полчаса планшет можно зарядить на 16%, полная зарядка в выключенном состоянии займет 3,8 часа.
Фирменный магазин приложений HUAWEI AppGallery позволяет загрузить на планшет самые топовые приложения для общения в социальных сетях, чтения, просмотра фильмов, прослушивания музыки и многое другое. Ассортимент приложений непрерывно пополняется.
Посмотрите полное описание планшета на официальном сайте Huawei.