«Матрёна Арт»: русские музыкальные традиции

В составе «Матрёны Арт» – сплошь выходцы из различных творческих коллективов Москвы и Московской области, лауреаты множества фестивалей. В основном составе – семь человек, каждый из которых владеет как минимум одним музыкальным инструментом. Ребята играют на гармошках, баянах, аккордеонах, рожках, жалейках, балалайках, ложках – в общем, более-менее на любой фольклорной классике, которую можно себе представить. В репертуаре – авторские произведения, ретро-композиции, кавер-версии русских народных, казачьих и цыганских песен.

Гастрольная география «Матрёны Арт» начиналась с Москвы, затем расширилась до области. Чем популярнее становилась команда, тем больше приглашений она получала. Например, «Матрёну Арт» прекрасно помнят в Красноярске, куда их ангажировала для совместного выступления команда КВН «Плохая компания». Сегодня их знают и любят не только в России, но и за рубежом – от Венгрии и Франции до Кипра и Германии.

Визуальная составляющая выступлений – отдельная гордость «Матрёны Арт». Основательнице ансамбля Марте Кулаковой, которая, в частности, занимается сценическими образами и костюмами участников, удалось эффектно объединить элементы российской и индийской культуры – и на выходе получился настоящий фейерверк.

«Как вам удается прививать русскую музыкальную традицию молодому поколению?» – один из самых частых вопросов, которые задают участникам ансамбля. В интервью Fashion Room Марта Кулакова говорит, что все дело в творческом подходе: «Мы просто используем в наших аранжировках современные обработки и поэтому песни начинают звучать по-новому, тем самым они становятся доступными для молодежи. Хотя мы не забываем о исконно русском фольклоре, и аккуратно добавляем его в наши выступления».

Впрочем, чисто фольклорной составляющей репертуар «Матрёны Арт» не ограничивается. Особое место занимает программа «Песни военных лет», к которой у участников ансамбля очень трепетное отношение. «Патриотизм нам очень близок. В наше время его нужно нести в массы через песни и искусство в целом. Для нас 9 Мая – это не просто праздник, а один из великих дней, важный для каждой семьи», – говорит Марта.

Официальный сайт «Матрёны Арт»