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Калейдоскоп

«Медвежий угол» в Сургуте

Промо
29 октября 2019
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«Медвежий угол»
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«Медвежий угол»
Гостиничный комплекс «Медвежий угол» — это элитное заведение бизнес-класса, расположенное в тихом и экологически чистом районе города Сургута.

Тонкий вкус, респектабельность и высочайший уровень обслуживания — главные составляющие гостиничного комплекса «Медвежий угол». Два этажа гостиницы занимают комфортабельные номера на любой вкус и достаток — здесь гости смогут оценить большой выбор услуг и уютную домашнюю атмосферу. Помимо номеров «Медвежий угол» предлагает вам посетить ресторан «Клюква», бильярд, каминный зал, турецкие бани, банкетный зал «Dali Hall» и конференц-зал.

Гостиничный комплекс «Медвежий угол» (@medved_ugol) пришелся по вкусу множеству знаменитостей, предпринимателей, путешественников, семей с детьми и других гостей города Сургута.

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«Медвежий угол»
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«Медвежий угол»
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«Медвежий угол»

Уютный интерьер в стиле Прованс и изысканная северная кухня позволят вам погрузиться в неповторимую атмосферу в ресторане «Клюква». Кухня основана на свежайших ингредиентах, коими богаты бескрайние леса, реки и озера северного региона. Среди них: оленина, муксун, лесные грибы, щука, стерлядь, клюква и прочие многочисленные плоды, травы, дичь и рыба.

Хотите в спокойной обстановке пообедать или провести встречу? Приезжайте на бизнес-ланчи в ресторан «Клюква» (@medved_ugol). Вечернее меню — это настоящий рай для гурманов! Изысканные блюда и безупречный сервис навсегда покорят вас!

Контакты для бронирования: www.hotelmedved.ru; тел. +7 (34-62) 53-03-03; ул. Крылова 23/1.