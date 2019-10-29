«Медвежий угол» в Сургуте

Тонкий вкус, респектабельность и высочайший уровень обслуживания — главные составляющие гостиничного комплекса «Медвежий угол». Два этажа гостиницы занимают комфортабельные номера на любой вкус и достаток — здесь гости смогут оценить большой выбор услуг и уютную домашнюю атмосферу. Помимо номеров «Медвежий угол» предлагает вам посетить ресторан «Клюква», бильярд, каминный зал, турецкие бани, банкетный зал «Dali Hall» и конференц-зал.

Гостиничный комплекс «Медвежий угол» (@medved_ugol) пришелся по вкусу множеству знаменитостей, предпринимателей, путешественников, семей с детьми и других гостей города Сургута.